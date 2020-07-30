İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

MESKİ, kurban kesim yerlerine içme suyu hattı bağlantılarını tamamladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramında kurban kesim yerlerinin içme ve kullanma ihtiyacını karşılamak için içme suyu hattı döşeme çalışmalarını tamamladı.


MESKİ, Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ve Mezitli ilçeleri başta olmak üzere kentin tüm ilçelerinde bulunan kurban kesim yerlerinin içme suyu bağlantılarını gerçekleştirdi. MESKİ ekipleri, kesimhanelerde çalışanların ve kurban sahiplerinin hijyenik ve sağlıklı koşullara kavuşması için kesim yerlerine içme suyu hizmeti veriyor.



MESKİ ekipleri bayrama hazır


MESKİ Genel Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Kurban Bayramının kentimizde sağlıklı ve hijyenik bir ortamda yaşanması adına tüm tedbirlerimizi alarak, kurban kesim yerlerinin içme suyu hattı bağlantı çalışmalarını yaptık. Böylece vatandaşlarımıza uygun koşullar oluşturuyoruz. Çalışmalarımızla kurban kesim alanında bulunan çalışanlar ve kurban sahipleri içme suyu sıkıntısı yaşamayacak. Ayrıca, Kurban Bayramı süresince ekiplerimiz, olası arıza ve kesintilere karşı, kentin tüm noktalarında hazır halde bulunacak” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.