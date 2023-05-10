MESKİ Mayıs Ayı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı

Toplantıda MESKİ 2022 yılı faaliyet raporu oy çokluğu ile kabul edildi.

Kongre ve Sergi Sarayında yapılan toplantıda konuşan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, her damla suyun son derece önemli olduğunu belirterek, "Kurak bir döneme giriyoruz. Mersinli hemşerilerime sesleniyorum; lütfen araçlarınızı hortumu takıp, sulamayın. Lütfen kaçak su kullanmayın. Yani suyumuzu lütfen faturasız, parasız, bedelsiz kullanmayın. Araba yıkayıcıları, bunlarda muazzam bir su sarfiyatı. Atıyor hortumu bahçenin içerisine, ağacın dibine tonlarca su boşa gidiyor. Lütfen bunlara dikkat edelim” dedi.

Mersinlilerden kaçak su kullananları kendilerine bildirmelerini isteyen Başkan Seçer, bunun ispiyonculuk değil, kamunun malını korumak, sahip çıkmak olduğunu kaydetti. Seçer, “Biz kurduğumuz SCADA sistemi ile kayıp-kaçak oranını çok ciddi seviyede azalttık. Muazzam bir kayıp vardı. Demode olmuş içme suyu şebekelerini değiştirerek bunu yaptık. Vatandaşımız da bize yardımcı olursa, biz de daha fazla gayret sarf edip, daha teknolojik sistemlerle SCADA gibi Ölçülebilir İzole Altbölge'ler (DMA) kurarak, Mersin'in her bölgesinde suyu takip edebilirsek, emin olun su fiyatları daha ucuz, su kaçağı ve kaybı daha az olur” ifadelerini kullandı.

“Her ton suda 9 lira zarar ediyoruz”

Başkan Seçer, 2022 yılı faaliyet raporu görüşmesinde yaptığı değerlendirmede MESKİ'nin şu anda her ton suda 9 lira zarar ettiğini belirterek, “Yeni maliyetlerle beraber yüzde 41'lere kadar ulaşabilecek bir zararı öngörüyoruz. Eğer temmuz ayında meclise sunduğumuz ve reddedilen fiyat tarifesi olsaydı, şu anda yüzde 13'lük bir zararımız olacaktı. Toplamda 2022 yılının temmuz ayından aralık ayına kadar fiyat tarifemizin uygulanmamasının şirkete, idareye zararı 600 milyon lira” diye konuştu.

“Su ve kanalizasyon idarelerinin gelir kaynakları su faturalarıdır”

Başkan Seçer, su ve kanalizasyon idarelerinin bütün belediyelerde sadece su faturalarından gelir elde ettiğini vurgulayarak, “İller Bankası'ndan gelen sonuca tesir etmeyen, çok eser miktarda bir kaynak vardır. Bir taraftan şirketi yürüteceksiniz, gemiyi yüzdüreceksiniz bir taraftan da günlük cari harcamalarımızı buradan sağlayacak, zorunlu giderlerinizi ödeyeceksiniz, diğer taraftan da yatırım yapacaksınız. Kim bunu yapacak? Bu para nereden gelecek? Para mı basacağız?” şeklinde konuştu. Seçer konuşmasında, yurt içi ve yurt dışındaki uluslararası finans kaynaklarından uzun vadeli, uygun maliyetli FRIT II gibi özel kaynaklar olduğunu söyleyerek, Mezitli'ye 17 milyon, Tömük'e arıtma ve kanalizasyon için 15 milyon, Akdeniz ilçesinin Kazanlı-Homurlu bölgesine 7 milyon avroluk toplamda 39 milyon avro; bir kısmı hibe, bir kısmı geri ödemeli uzun vadeli kredi teminleriyle yatırım yapabildiklerini hatırlattı.

“2019-2023 Nisan ayı arasında 1 milyar 144 milyon 566 bin liralık yatırım tamamlandı”

Kısıtlı gelire rağmen yatırımların devam ettiğini ifade eden Başkan Seçer, 2019 Nisan-2023 Nisan ayı arasında 1 milyar 144 milyon 566 bin liralık yatırımın tamamlandığını kaydetti. Bu yatırımların 3-4 yıl öncesinin TL değerine göre endekslenmesinin önemine değinen Başkan Seçer, “2019-2020'de harcanan 100 milyon liranın bugünkü avro ya da dolar karşılığı aynı değil. Şu anda devam eden, içinde çalıştığımız 1 milyar 952 milyon liralık projemiz var. 2023'te de yatırımlar için planlanan ödeneğimiz 1 milyar 130 milyon lira. 5 yıllık stratejik planı, yatırım programını burada açıkladık. Dolar ya da avro ile karşılaştırırsanız, o günkü 2.5 milyar lira bugün çok daha farklı boyutlara geldi” dedi.

“Yatırımların toplam bütçeye oranı çok önemli”

Seçer, toplam 198 projelerinin olduğunu ve bunlardan 111'inin tamamlandığını, devam eden 40 ve planlanan 47 proje olduğunu aktararak, “Yatırımların toplam bütçeye oranı çok önemli. Bu sadece MESKİ için değil Büyükşehir Belediyesi için de çok önemli. 2018'de yatırımların bütçeye oranı yüzde 35, 2019'da yüzde 29'a düşmüş. 2020-2021'de anlamlı bir yükseliş var yüzde 30, yüzde 40. Geçtiğimiz yıl bütçemizde planlanandan 600 milyon lira eksik olmasına rağmen yüzde 42'lik bir yatırımların bütçeye oranı var. 2023'te bu hedef yüzde 60. Zaten bütçeyi yapmışız, yaklaşık 4 milyar 750 milyon bütçemiz var. Gelir bütçemizi ona göre de ayarlamışız. Bizim gelirlerimiz belediyelerin gelirleri gibi değil. Mersin Büyükşehir Belediyesinin geliri ayrı MESKİ'nin ayrı” ifadelerini kullandı.

Bugün MESKİ'nin 86 milyon 334 bin Euro borcu olduğunu kaydeden Seçer, şöyle devam etti; "Bugüne kadar yatırım yapmış, cari harcamalarını ödemiş, Mersin'e temiz içme suyu sağlamış, atık suyunu almış, diğer alt yapı çalışmalarını yapmış MESKİ, bir de bir önceki dönemin kötü mirasına 33 milyon avroluk bir bedel ödemiş. Bugünkü döviz kuruyla 650-700 milyon lira bir ödeme demektir. Bakın, 650-700 milyon liralık önceki dönemin ödemesi, fiyat tarifesinden kaynaklanan sıkıntılar, bugüne getirin çarpın, bulun, 1.5-2 milyar liralık bir eksi gelir. Bizim dönemimize ait olmayan ödemeleri MESKİ 4 yıldır yapmış ve kalan hizmetlerini, yatırımlarını yerine getirmiş. Kısaca MESKİ'nin tablosu budur.”

“MESKİ'nin oraya taşınması son derece doğru bir yaklaşımdır”

MESKİ'nin çarşıda bulunan yeni hizmet binasının yerinin yanlış olduğu yönündeki eleştirilere yanıt veren Başkan Seçer, “Geldik gördük kucağımızda bir inşaat. Müteahhit yok. Faturalar ödenmedi diye işi bırakmış. Nihayetinde MESKİ'ye böyle bir bina kazandırdık. Abone işlerini oraya aldık, esnafa yararı olsun. Oraya bir katlı otopark yaptık. Çok güzel bir tesis oldu. Onun için Mersin'in hayrına bir proje değişikliğidir. Şu anda yapılan MESKİ Genel Müdürlük binası ve özellikle insanla temasın yoğun olduğu birimlerin oraya taşınması son derece doğru bir yaklaşımdır” diye konuştu.