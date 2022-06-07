MESKİ Merkez Atıksı Terfi İstasyonu yenilendi

MESKİ'nin 1993 yılından bu yana kente hizmet sağlayan Merkez Atıksu Terfi İstasyonu, Mersin'in atıksuyunun yüzde 70'ini Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisine terfi ediyor. Merkez Atıksu Terfi İstasyonunda 29 yıldan bu yana çalışan eski tip kelebek vana ve çekvalflerin zaman aşımından dolayı sağlıklı olarak açma kapama yapamaması üzerine harekete geçen teknik birimler, proje hazırlayarak eski manuel kumandalı vana ve çekvalfleri, otomatik kumandalı bıçaklı tip vana ve hidrolik frenli çekvalflerle yeniledi.

İstasyonda bulunan eski vana ve çekvalfler sökülerek, yeni tip otomatik kumandalı bıçaklı vana, DN800 hidrolik frenli tilting tip çekvalflerle değiştirildi. 7 gün 24 saat prensibiyle çalışan istasyonun demontaj ve montajları, Merkez İşletmeler Dairesi Başkanlığı Kanalizasyon Şube Müdürlüğüne bağlı mühendislerin ve personelin 24 saatlik aralıksız çalışmaları sayesinde tamamlandı.