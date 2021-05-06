MESKİ, Mut'ta 3,5 kilometrelik içme suyu hattı yapımına başladı

Çalışmaların tamamlanmasının ardından mahalle sakinleri yeterli içme suyuna kavuşacak.

MESKİ Genel Müdürlüğü, kesintisiz içme suyu temini çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda başlatılan MESKİ çalışmalarının tamamlanmasıyla Mut ilçesinin Deveci ve Topkaya mahallelerinin yetersiz içmesuyu sorunu tarihe karışacak.

Deveci ve Topkaya'ya yapılacak 3 bin 487 metrelik içme suyu hattıyla yeterli su verilecek

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Deveci Mahallesinde yeni yapılacak TOKİ konutlarının kotunun mevcut şebekenin kotu içerisinde en yüksek kota sahip olması nedeniyle su tüketiminin maksimum olduğu saatlerde bu bölgeye yeterli içme suyu verilemiyordu. Topkaya Mahallesinin içme suyu ihtiyacı mahallede bulunan kaynaktan terfili olarak karşılanıyordu. Yaz aylarında kaynağın aşırı derecede azalıp kuruma derecesine geldiği mahalleye yeterli içme suyu verilemiyordu. MESKİ Genel Müdürlüğü, bu mahallelerin içme suyu sorunlarının giderilebilmesi için gerekli çalışmalara başladı. Deveci Mahallesine Beş Evler Mahallesinde bulunan 750 metreküplük depodan alınan su, TOKİ Evleri yukarısına yapılacak 300 metreküplük yeni depoya terfi edilerek, suyun mevcut şebekeye verilmesi planlanıyor. MESKİ tarafından Topkaya Mahallesine verimli bir sondaj kuyusu açılarak, bu kuyu mevcut tesise entegre edilecek.

MESKİ'nin yatırım tutarı 1 milyon 710 bin lira olan yapım işi kapsamında 3 bin 487 metre içme suyu hattı imalatı yapılacak. 2 adet tahliye odası, 1 adet vantuz odası, 1 adet debimetre odası, 1 adet 300 metreküp su deposu, 1 adet dalgıç pompa istasyonu, 1 adet kuyu tipi pompa istasyonu ile enerji nakil hattı yapılacak.