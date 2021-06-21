MESKİ, olası su baskınlarına karşı çalışmalarını sürdürüyor

Kanal görüntüleme ve kombine aracıyla yağmursuyu hatlarını görüntüleyen MESKİ ekipleri, hat temizliğini kısa sürede gerçekleştiriyor. Kanal görüntüleme ve kombine aracıyla yapılan yağmursuyu temizlik işlemi daha hızlı, pratik ve etkili hale geliyor. Temizleme işlemlerinde kullanılan su, yakıt gibi ihtiyaçlarda da azalma meydana geliyor.

MESKİ Mayıs ayı Olağan Genel Kurulu'nun 2. birleşiminde çalışmaları birer birer açıklayan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kollektör yapım işlerinin görüntülerini paylaşarak, “Görüyorsunuz şebekelerin içini, ağaçların kökleri oraları tıkamış, yağmur suyu rügarlardan girmeyince zannediyoruz ki artık o kaldırmıyor ya da bozulmuş o hatlar, demode olmuş. Oysa ki temizlik yapılmamış. Şu anda anjiyo yapıyoruz biz. Nerede, ne var onları tespit ediyoruz ve temizliklerini yapıyoruz. Gördüğünüz gibi pislikler birikmiş. Geçtiğimiz yıl Kültür Park, Babil, Hilton arasında toplam 9 noktada denizle bağlantı resmen kapanmıştı. Yani ne yaparsanız yapın, sistemi ne kadar temizlerseniz temizleyin ağzı tıkalı, nihai noktaya erişemiyordu. Onların temizliğini yaptık. Bu sene çok şükür zaten Akkent, Batıkent'i de bitirmiştik. Yine Vatan Caddesi'nde o bölgede de çalışmayı bitirmiştik. Bir damla su yağmurlarda caddelerde görmedik. İnşallah Mersin'in her noktasını bu duruma getireceğiz ama daha önceki kışlarda gerçekten geceleri korkulu uyuyorduk, su taşkını olacak mı diye" dedi.

Kanalizasyon ve yağmursuyu yapım işlerinin önemine de vurgu yapan Seçer, "Akdeniz, Toroslar, Mezitli, Yenişehir, burada temizleme işleri yapıyoruz. Ne yapıyoruz? 6 milyona yakın bir yatırım bu. Daha önceden düzenli temizlik yapılmamış, ne yağmur suyu hatlarında ne kanalizasyon hatlarında. Yüzde 95'i tıkanmış hatlarımız var. Zannediliyor ki artık orada o kapasite kaldırmıyor, yeni bir proje yapılıyor, asfalt kırılıyor, tekrar kazı yapılıyor, kanalizasyon döşeniyor. Birçok iş bir arada yapılıyor ve maliyetler tabi ki astarı yüzünden pahalı oluyor. Oysa ki orada ki sistem sağlam tıkanmış, rutin temizlikleri, bakımları yapılmamış. Yıllara sari bir sorunu artık çözüyoruz. Adeta anjiyo yapıyoruz. Bu çalışmaları devam ettireceğiz. Bizi belki milyonlarca liralık bir yatırımdan kurtaracak. Bu konuyu önemsiyoruz” şeklinde konuştu.