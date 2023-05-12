MESKİ ömrünü tamamlayan içme suyu hatlarını yeniliyor

MESKİ Genel Müdürlüğü, Erdemli ilçesi Kocahasanlı ve Üçtepe Mahalleleri içme suyu hattı çalışmalarına devam ediyor. Çalışma sayesinde kullanım ömrünü tamamlayan şebeke hatları, polietilen borularla yenileniyor, vatandaşlar kesintisiz ve kaliteli içme suyuna kavuşuyor. MESKİ'nin, yatırım tutarı 6 milyon 368 bin lira olan yapım işi çerçevesinde, yaklaşık 6 bin metrelik içme suyu hattı döşenmesi planlanıyor. MESKİ'nin altyapı çalışmalarını tamamlamasının ardından ise bölge halkı tarafından yoğun olarak kullanılan yolun asfaltının yenileneceği ifade edildi.

"Su kaybını azalttığımız için otomatik olarak su sıkıntısı çekmeyeceğiz"

Çalışmalar hakkında bilgi veren MESKİ Erdemli Şube Müdürü Necati Şen, Üçtepe ve Kocahasanlı'nın, Erdemli'nin en büyük mahallelerinden ikisi olduğunu ve genel itibarıyla 1990'lı yıllarda yapılmış içme suyu hatlarının sürekli arıza oluşturmasından kaynaklı çok fazla su kaybı yaşandığını söyledi.

Şen, "Bu anlamda eski borular olduğu için, tamiratları ve tamirat süresi uzun oluyordu. Tamirat yapıldıktan sonra çok kısa sürede tekrardan arıza açma ihtimalleri çok yüksek, ki öyle de oluyor. Arıza kayıtlarımız çok fazla, bu nedenle de içme suyu yenileme çalışması yapmaktayız. Üçtepe Mahallesi'ne, su şebekesi yeterli olmadığı için yıllardır dönüşümlü su veriliyor. Hem su şebekesinin kesitini artırıyoruz, hem de su kaybını azalttığımız için otomatik olarak su sıkıntısı çekmeyeceğiz. Bu bağlamda burada yaklaşık 17 kilometrelik içme suyu hattı yapıyoruz. Kocahasanlı ve Üçtepe Mahalleleri arasındaki şebeke hatlarının değişim çalışmasını da kısa sürede tamamlandıktan sonra, burada uzun yıllar içme suyu problemi yaşanmayacak" dedi.

"50 yıl önce döşenen borular, yenileriyle değiştiriliyor"

Kocahasanlı Mahallesi Muhtarı Adem Arslan ise kendisinin 3 dönemdir görevde olduğunu belirterek, "Bundan 50 yıl önce döşenen asbest boru olduğu için, içme suyumuz çok kötü durumdaydı. Ama bunu değiştirme, Vahap Seçer başkanımıza kısmet oldu ve şu anda mahallemize çok güzel bir çalışma yapıyor. Üzerinde yol yoktu. Şimdi içme suyu hattı değiştiğinde, üzerinin yolu da yapılacak. Hem memlekete, hem milletimize büyük bir katkısı olacak. Bu yolun özelliği buranın grup yol olması. Kızkalesi'nden bu tarafa Silifke ile beraber yaylaya bağlantı yolu. Daha önce MESKİ'nin yine güzel bir çalışması oldu burada. Kocahasanlı sınırları içinde kanalizasyon geçti. Şimdi içme suyu borumuz değişiyor ve üzerine de yolumuz yapıldığı zaman, bundan iyisi can sağlığı" ifadelerini kullandı.