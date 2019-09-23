MESKİ personeli Aşure Günü etkinliğinde buluştu

MESKİ Genel Müdürlüğü personeli, Aşure Günü etkinliğinde buluştu. Geleneksel hale gelen ve MESKİ personelinin birlik, beraberlik ve dayanışmasına katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe, MESKİ Genel Müdür Vekili Can Taşkın, MESKİ Genel Müdür Yardımcıları Ali Yılmaz ve İrfan Korkmaz, Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Ertan Liman ile personel katıldı.

Genel Müdür Vekili Taşkın, etkinlikte yaptığı konuşmada, Aşure Günü'nün önemine değinerek, “Aşure günü; paylaşmanın ve dayanışmanın bir sembolüdür. İdrak ettiğimiz Muharrem ayı ve Aşure Gününün tüm Mersinlilere ve ülkemize huzur ve bereket getirmesini dilerim” dedi.