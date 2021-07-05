MESKİ, su faturası borçlarını yapılandırıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü tarafından ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması' hakkındaki kanun kapsamında su borcu bulunan abonelerin borçlarının yeniden yapılandırılacağı bildirildi.

MESKİ'den yapılan açıklamada, 9 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7326 sayılı ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'un yürürlüğe girdiği hatırlatıldı. Açıklamaya göre, kanun kapsamında aboneler, 30 Nisan 2021 tarihinden önce tahakkuk etmiş borçlarını yapılandırabilecek.

Abonelere su borçlarını ödemelerinde büyük kolaylık getiren bu düzenlemede, 30 Nisan 2021 tarihinden önceki su ve atıksu gecikme zamları ve faizleri yerine Yİ-ÜFE (Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme yapılacağı kaydedildi.

Yapılandırmadan faydalanmak isteyen aboneler için açıklanan koşullar ise şu şekilde:

Peşin ödemede, gecikme tutarı üzerinden yüzde 90 indirim sağlanacak. 6, 9, 12 ve 18 taksitli ödemelerde taksit oranına göre belirlenen indirim katsayısı ile yapılandırma yapılacak.

Yapılandırmadan faydalanmak isteyen aboneler, en geç 31 Ağustos 2021 tarihine kadar MESKİ Genel Müdürlüğü şubeleri, e-devlet veya meski.gov.tr üzerinden başvuru yapabilecek.