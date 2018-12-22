İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

MESKİ su kesintisinin sona erdiğini açıkladı

Mersin’de merkez Toroslar, Akdeniz ve Yenişehir ilçelerinin bazı mahallelerde yaşanan zorunlu su kesintisinin sona erdiği açıklandı.

Mersin'de merkez Toroslar, Akdeniz ve Yenişehir ilçelerinin bazı mahallelerde yaşanan zorunlu su kesintisinin sona erdiği açıklandı.


Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nden (MESKİ) yapılan açıklamada, Toroslar ilçesi Anıt Katlı Kavşağı yapım işi kapsamında, su borularının deplase çalışması ve boruların bağlantı çalışmalarının beklenen süreden önce tamamlandığı belirtildi. Bu kapsamda, Pazar gününe kadar sürmesi beklenen su kesintisinin sona erdiği açıklandı.


Ekiplerin yoğun çalışması sonucu 48 saat sürmesi beklenen çalışmanın 28 saat sürdüğü kaydedilen açıklamada, "Söz konusu zorunlu su kesintisine sebep olan mevcut boruların deplase çalışması ile su kesintisi son bulmuş ve şehre su verilmeye başlanılmıştır. Suyun tüm vatandaşlara ulaşması, şebeke hatlarının işletme basıncına erişmesi ve vatandaşların su depolarına olan uzaklıklarına bağlı olarak değişmektedir" denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.