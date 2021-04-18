MESKİ, Tarsus ilçesinde yağmursuyu çalışmalarını sürdürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, MESKİ Genel Müdürlüğü, Tarsus ilçesi Öğretmenler Mahallesi Yeni Hal Bölgesi ve Gazipaşa Mahallesinde yağmursuyu döşenmesi yapım işine başladı. Çalışmaların tamamlanmasıyla vatandaşlar yoğun yağışlardan etkilenmeyecek, yaşanabilecek olası su baskını sorunları minimum seviyeye indirilecek.

MESKİ'nin sözleşme bedeli 3 milyon 221 bin lira olan yapım işi kapsamında muhtelif çaplarda toplam 6 bin 88 metre beton/betonarme boru ile yağmursuyu hattı ve 268 adet yağmursuyu ızgara bağlantısı yapılacak. Tesisin yapımı ile Gazipaşa ve Öğretmenler mahallelerinde toplanan yağmur sularının deşarjı sağlanacak.

Ayrıca, MESKİ tarafından Tarsus ilçesi muhtelif mahallelerde yağmursuyu döşenmesi yapım işi kapsamında 1200 adet yağmursuyu ızgarası temizliği de yapıldı.