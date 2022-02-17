MESKİ, Tarsus'ta DMA sistemi kurdu

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Veri Tabanlı Denetim ve İzleme Sistemi (SCADA) Merkezi'nin kentin tüm noktalarında alt izole ölçüm istasyonu (DMA) sistemini artırmayı hedefliyor. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren MESKİ, merkez ilçelerden sonra ilk DMA sistemini Tarsus'ta devreye aldı. Sistemin kurulduğu Şahin Mahallesi'nde abonelerin faturalarında yüzde 10'a kadar düşüş yaşanıyor.

MESKİ Genel Müdürlüğü Merkez İşletmeler Dairesi Başkanlığı SCADA Merkezi Kayıp-Kaçak Şube Müdürlüğü, basınç yönetimiyle fazla basıncın kontrol altına alındığı SCADA sistemi ile oluşabilecek arızaların da önüne geçerek, kayıp-kaçaklarda ciddi oranda tasarruf sağlamaya devam ediyor. Mersin genelinde DMA sistemlerini artırmayı ve kayıp-kaçağı önlemeyi amaçlayan MESKİ, merkezden sonra DMA sistemini ilk kez Tarsus ilçesi Şahin Mahallesi'nde hayata geçirdi.

DMA bölgesinde ikamet eden abonelerin hatlarındaki yüksek basınç, SCADA tarafından değişken tarifelerle online olarak optimum değerlere çekiliyor. Bu iyileştirmenin tüketim değerlerine yansıması sonucunda da abonelerin su faturalarında yüzde 10'a kadar düşüş sağlanıyor. Su arıza oranlarının yüzde 60'lara kadar düşmesi ile birlikte de vatandaşların içmesuyu ihtiyacı kesintisiz bir şekilde yerine getiriliyor.

MESKİ tarafından yapımına devam edilen DMA bölgelerinin SCADA sistemine dahil edilmesiyle birlikte Mersin genelinde su tasarrufu sağlanacak ve kayıp-kaçak oranlarının azaltılmasında da ciddi kazanımlar elde edilecek.