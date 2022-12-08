MESKİ, Tarsus'ta yağmur suyu çalışmalarına devam ediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğünce, Tarsus ilçesinde Şahin, Kırklarsırtı ve Bahçe mahalleleri ile Akdeniz ilçesinde Adnan Menderes Mahallesi'nin yağmur suyu sorunlarına son verecek çalışmalara devam edildiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, MESKİ'nin sözleşme bedeli 8 milyon 884 bin lira olan yapım işi çerçevesinde çeşitli çaplarda toplam 7 bin 963 metre beton ve betonarme boru döşenmesi ile 2 bin 300 metre yağmur suyu ızgara bağlantısı yapılması planlanıyor. Şahin Mahallesi'nde devam eden çalışmalarda 527 metre yağmur suyu borusu döşendi.

Ayrıca 2022 yılında Tarsus'ta 59 mahallede toplam 6 bin 277 metre yağmursuyu hat döşemesi çalışması da yapıldı.