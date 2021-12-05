MESKİ Tarsus'taki içme suyu çalışmalarını sürdürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğünce, Tarsus'un Gülek Mahallesi'nde 100 metreküp hacimli biriktirme deposu, içmesuyu terfi istasyonu ve terfi hattı yapım işine devam edildiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bölgede yaşanan heyelan dolayısıyla zarar gören Boğazpınar Mahallesi'nde yer alan hatları yeniden döşeme çalışmalarına başlayan MESKİ, Karasu kaptajından Gülek Mahallesi'ne içmesuyu iletimini gerçekleştiriyor. MESKİ'nin yatırım tutarı 4 milyon 32 bin lira olan yapım işi kapsamında içmesuyu hattı döşemesi, 100 metreküp su deposu, terfi merkezi, terfi merkezi rehabilitasyonu ile enerji nakil hattı yapılacak. Bu sayede mahallelerin içmesuyu sorununa son verilecek, vatandaşlar yeterli içmesuyuna kavuşacak.

Ayrıca MESKİ Genel Müdürlüğü, yatırım tutarı 4 milyon 221 lira olan Tarsus ilçesi Gülek Mahallesi Aspava drenaj galerisi içmesuyu terfi hattı yapım işinin de sözleşmesini tamamlayarak, çalışmalara başladı. Söz konusu projenin tamamlanmasıyla, Aspava yaylasında yaz aylarında artan nüfusa yeterli içmesuyu verilerek, kayıp-kaçak oranında da düşüş yaşanması planlanıyor. Yapılan bu proje ile hem kayıp-kaçağın önüne geçilecek hem de artan nüfusun su ihtiyacı karşılanacak.