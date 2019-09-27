MESKİ, TBB Su ve Kanalizasyon İdareleri Genel Müdürler Toplantısına katıldı

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü ekibi, Ankara'da gerçekleştirilen 9. Su ve Kanalizasyon İdareleri (SUKİ) Genel Müdürler İstişare Toplantısına katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) iş birliğinde düzenlenen 9. Su ve Kanalizasyon İdareleri Genel Müdürler İstişare Toplantısı, Ankara'da TBB hizmet binasında yapıldı. Su ve kanalizasyon idarelerinin sorun ve çözüm önerileri ile mevzuata ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı toplantıya, Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Şükrü Karatepe, Prof. Dr. Lütfi Akça ve Prof. Dr. Tarkan Oktay, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Bilal Dikmen, 27 büyükşehir belediyesinin su ve kanalizasyon idarelerinin genel müdürleri ile çeşitli kamu kurumlarından yetkililer ve akademisyenler katıldı. Toplantıda MESKİ'yi ise Genel Müdür Vekili Can Taşkın ve Genel Müdür Yardımcısı İrfan Korkmaz temsil etti.

MESKİ Genel Müdür vekili Taşkın, yazılı bir açıklama yaparak, toplantıyı değerlendirdi. Taşkın, “Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'in bize olan talimatı, ‘Mersinli vatandaşlarımıza ihtiyaç duydukları hizmeti en doğru ve hızlı şekilde ulaştırabilmek adına yoğun bir mesai harcamalıyız' sözüyle biz de her alanda en doğru ve kaliteli çalışmayı yapmaya devam ediyoruz. O yüzden bu koordinasyonların, önemli konuları genel müdür ve üst düzey yöneticilerin birbirleriyle paylaştığı, kendi su ve kanalizasyon idarelerimizin eksik kalan yönlerimizi tespit etmemiz için çok önemli toplantılar olduğuna inanıyorum” dedi.

Kronikleşmiş birtakım sorunların hangi uygulamalar ile çözüme kavuşturulacağına dair fikir ve öneri havuzunun bu toplantılar vesilesiyle çözüme kavuştuğunu belirten Taşkın, “Bu toplantıda, Su ve Kanalizasyon Mevzuatının Güncellenmesi ile Su ve Kanalizasyon İdarelerinin Güçlendirilmesi konularına değinilmesini önemli buldum. Kıyaslama çalışmalarının süreklilik arz etmesi konusunda fikir birliği yapılan toplantının çok verimli geçtiğini açıkça ifade etmek isterim. Bu toplantının devamının yapılacağı kararına varılmasını da önemli bir sonuç olarak görüyorum. Araştırma geliştirme birimlerinin muhakkak kurulması, enerji verimliliği konusunda özel çalışmalar yapılması gerektiği, coğrafi bilgi sistemlerinin, Merkezi Denetleme Kontrol ve Veri Toplama Sistemi (SCADA) ve bilgi teknolojileri yatırımlarının yapılması kaçınılmaz olduğu gibi birçok konuda bilgi alışverişi yapıldı. Hem ülkemiz hem de Mersinimiz için faydalı ve verimli geçen bu toplantılarda her idarenin farklı uygulamalarını öğreniyor ve bilgileniyoruz. Su ve kanalizasyon idarelerinin sorunlarının tartışıldığı ve tecrübelerinin paylaşıldığı bu toplantıyla bilgi alışverişi ve ortak hareket noktasında önemi bir fırsat oluşturduğu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.