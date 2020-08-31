MESKİ temsilcileri, İller Bankası temsilcileriyle projeleri görüştü

Ş. ile yetkilileri ile ortak yürütülen projeleri görüştü.

MESKİ yetkilileri ile İlbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Onuray Gözütok, Genel Müdür Yardımcısı Selahattin Özsoy, Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanı Şevket Altuğ Taşdemir ve Teknik Şube Müdürü Gamze Aslan, Ankara'da bir araya geldi. Toplantıda, MESKİ Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan “Mezitli İçmesuyu Projesi”, “Erdemli İlçesi Tömük-Arpaçbahşiş Kanalizasyon Şebeke Hattı, Atıksu Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı Projesi”, “Akdeniz İlçesi Toroslar-Kazanlı-Homurlu Kanalizasyon Projesi”, “Güneş Enerjisi Santrali (GES) Projeleri” ve “Anamur İçmesuyu İsale Hattı Projeleri”nin ihaleye hazırlık ve finansman konuları ele alındı.

Avrupa Birliği (AB) himayesinde İlbank A.Ş. ve Fransız Kalkınma Ajansının (AFD) ortaklaşa yürütmekte olduğu, Türkiye'deki Mülteciler İçin Mali Yardım Programı (FRIT II) kapsamında bulunan; Mezitli merkez, Tece, Davultepe ve Kuyuluk bölgelerine içme suyu temini sağlayacak olan tamamı hibe 17,15 milyon avro bütçeli 48 kilometre isale hattı, 586 kilometre şebeke hattı ve toplamda 15 adet içme suyu deposu inşaatının ihale süreçleri ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. AB, AFD ve İlbank A.Ş. arasındaki tüm hibe anlaşmalarının tamamlandığı ve 2021 Ocak ayı içerisinde yapım ihalesine çıkılabileceği bilgisi, İller Bankası yetkilileri tarafından MESKİ heyetine aktarıldı.

MESKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, hibe/kredi fonunda değerlendirilmesi için yapılan başvuru sonucu FRIT II programına alınan projelerle ilgili şu bilgiler verildi:

“35 kilometre şebeke hattı, 2050 hedef yılına göre 120 bin eşdeğer nüfusa hizmet verecek olan, 20 bin metreküp/gün kapasiteli Atıksu Arıtma Tesisi ile bin 500 metre uzunluğundaki Derin Deniz Deşarjı imalatlarını kapsayan Erdemli ilçesi Tömük-Arpaçbahşiş Kanalizasyon Şebeke Hattı, Atıksu Arıtma Tesisi ile Derin Deniz Deşarjı Projeleri ile 2050 hedef yılına göre 8 bin 500 kişinin atık sularını toplayarak Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisine iletimini sağlayacak olan, yaklaşık 63 kilometrelik kanalizasyon şebeke imalatlarından oluşan Akdeniz ilçesi, Toroslar, Kazanlı ve Homurlu Mahalleleri Kanalizasyon Projelerinin fizibilite ihalelerinin yapıldığı, hibelere yönelik üst ve alt protokoller için hazırlık aşamasında olunduğu ve proje maliyetinin 15 milyon avroluk kısmının kredi, 10 milyon avroluk kısmının ise hibe olacak şekilde toplam 25 milyon avro olduğu bilgileri alındı.”

Ayrıca, yaklaşık 120 milyon TL yatırım bedeli ile Arıtma Tesisi ihtiyacı gerektirmeyen memba kalitesindeki Otluca kaynağından 800 milimetre çapında, 44 kilometre uzunluğunda cazibeli isale hattı ile Anamur'da bulunan 28 mahallenin içme suyu teminini sağlayacak olan “Anamur İçmesuyu İsale Hattı Projesi”nin mevcut kredi/hibe paketleri kapsamına alınabilmesi adına gerekli çalışmaların devam ettiği bilgisi de verildi.

MESKİ Genel Müdürlüğü temsilcileri, toplantının ardından İlbank A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Adana Bölge Müdürlüğü yetkililerine verdikleri destekten ötürü teşekkür etti.