MESKİ, 'TS ISO IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi' gözetiminden geçti

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, 16-18 Eylül 2019 tarihleri arasında Türk Standartları Enstitüsü'nün tetkikçileri ile '27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi'nin 2. gözetim sürecini başarılı bir şekilde tamamlayarak, 'TS ISO IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı'nın devamlılığı hakkını aldı.

Konuya ilişkin MESKİ'den yapılan açıklamada, “Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğümüz, zamanın gerekleri ve teknolojik gelişmelere göre kurumsal mükemmellik anlayışını esas alarak, suyun güvenli ve sağlıklı olarak vatandaşlara ulaştırılması, oluşan atık suların aynı hassasiyetle toplanarak, zararsız bir şekilde bertaraf edilmesi çalışmalarını yapmaktadır. MESKİ, bu hizmetleri yaparken, planlı ve sistematik faaliyetlerle hataları ve problemleri en aza indirerek yüksek verimle, minimum maliyet, maksimum kalite ilkesini benimsemiştir. İdaremiz, kurumsal mükemmellik anlayışını uygulayarak, sunmuş olduğu hizmetleri, gereksinimleri karşılayacak düzeyde rasyonel sistemler kurarak yerine getirmekte ve anılan sistemleri sürekli olarak kaliteyi ve vatandaş memnuniyetini artıracak düzeyde iyileştirerek, değişimlere uyum sağlamayı, kurum kültürü haline getirmeyi benimsediği anlaşılmıştır" denildi.

Bilginin önemi artarken güvenli bir şekilde saklanması ve depolanmasının da kaçınılmaz bir ihtiyaç haline geldiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi; "Bilgiye olan bu bağımlılık, bilginin korunması ihtiyacını gündeme getirmiştir. Bu anlamda bilgi, kurumun sahip olduğu varlıklar arasında oldukça elzem bir yere sahiptir. Bu nedenle, idarenin faaliyetlerini sürdürdüğü sırada bilgiye yönelik olası saldırıların engellenmesi, başka bir deyişle bilginin bütünlüğünü yok edici veya tahrip edici, gizliliğini ortadan kaldırıcı veya tamamını silmeye yönelik faaliyetlerin bertaraf edilmesi önem taşımaktadır. Diğer taraftan, bu kapsamda bilgi altyapısının bozulmasının da önlenerek iş sürekliliğinin sağlanması gereklidir. MESKİ, bilgiyi ve bilgi varlıklarını bir sistem sayesinde korumak amacıyla 27001 Bilgi Güvenliği Sistemi'ni kurmuş, 2017 yılında da Türk Standartları Enstitüsü'nden belgelendirmiş, 2018 yılında 1. gözetimden başarı ile geçmiş, 2. gözetimi de başarıyla tamamlamıştır. 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi'nin, kurumda kullanılan diğer yönetim sistemleriyle entegre bir biçimde sürekliliği sağlanmaktadır."