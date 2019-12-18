MESKİ, uluslararası yeterlilik testlerinde yüzde 100 başarı elde etti

MESKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Merkez Su Analiz Laboratuvarı Atıksu Analiz Birimi, 2019 yılında da “pH, klorür, askıda katı madde, kimyasal oksijen ihtiyacı, biyokimyasal oksijen ihtiyacı, yağ&gres, çözünmüş oksijen, toplam fosfor, toplam azot, nikel, çinko” parametrelerinde uluslararası karşılaştırma testleri düzenleyen iki farklı kurumun karşılaştırma testlerine katıldı. Merkez Su Analiz Laboratuvarı Atıksu Analiz Birimi, farklı kıta ve ülkelerden ortalama her parametrede yüzlerce akredite laboratuvarla aynı anda katıldığı tüm karşılaştırma testlerinde yüzde 100 başarı sağladı.

MESKİ açıklamasında, “Merkez Su Analiz Laboratuvarı, 5 kıtada 20 ülkeye referans malzeme veren, yıllık olarak bin 200'den fazla laboratuvarla çalışan, ISO/IEC 17043 standardı kapsamında yeterlilik testi düzenlemeye yetkin ve 30 yıldır hizmet sağlayan firmaların yeterlilik testlerinden başarı ile geçmiştir. Uluslararası laboratuvarlar arası karşılaştırmaları ve yeterlilik testlerini sağlayan ve güvenilir firmalardan olan bu iki kurumdan elde edilen başarıyla Merkez Su Analiz Laboratuvarımızın analizlerinin bir kez daha tüm dünyada geçerli ve güvenilir olduğu ispatlanmıştır” denildi.

Merkez Su Analiz Laboratuvarının, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından TS EN ISO/IEC 17025 deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yetkinliği için genel gereklilikler standardını başarıyla uygulayarak akredite olan ve uluslararası geçerliliği olan, güvenilir sonuçlar veren bir laboratuvar olduğu belirtilen açıklamada, “Laboratuvarımız, alanında iyi donanıma sahip, araştırmacı ve ilerleme kaydetmeyi hedef edinmiş teknik personele sahiptir. Laboratuvarımızın personeli, akreditasyonun devamlılığı için TÜRKAK'ın 4 yılda bir başarılı sonucu zorunlu kıldığı yeterlilik testlerine 2 yılda bir girerek, hem analiz kalitesini arttırmakta hem de bu konuda yaptığı işe ne kadar güvendiğini ispatlamaktadır” ifadelerine yer verildi.