MESKİ, üstyapı iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor

Çalışmaların yapıldığı bölgelerde daha önce bu taşlara takılması muhtemel otomobil, motosiklet ve bisiklet gibi ulaşım araçlarını kullanan vatandaşların daha konforlu seyahat etme imkanına sahip olduğu kaydedildi.

Mersin'in tüm ilçelerinde altyapı çalışmalarına hız kesmeden devam eden MESKİ, Akdeniz, Toroslar, Mezitli, Yenişehir ve Tarsus ilçelerinde bulunan muhtelif cadde ve sokaklarda yol kaplaması altında kalan muayene baca ve yağmursuyu ızgaralarını, yollardaki sürüş konforunu arttırmak için yol üst kotu seviyesine getirme çalışmalarına başladı. Çalışma çerçevesinde eskiyen ve deforme olan beton muayene bacaları ve yağmursuyu ızgaraları, ekonomik ömrü daha uzun olan sfero kapak ve ızgaralar ile değiştiriliyor. Dört merkez ilçe ve Tarsus'ta toplam bin 229 adet muayene baca kapağı ile 2 bin 11 adet yağmursuyu ızgara değişiminin gerçekleştirildiği MESKİ çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Eskiyen beton muayene bacası kapağı ile yağmursuyu ızgara taşlarının MESKİ tarafından yenilenmesiyle vatandaşlar, daha rahat ve konforlu seyahatin tadını çıkarma fırsatı bulurken, bisiklet tutkunları da bu sayede daha rahat pedal çeviriyor. Tekerlekli sandalye kullanan engelli vatandaşlar da mazgala takılma sıkıntısı yaşamadan yolu güvenli bir şekilde geçiyor.