MESKİ yönetimi, yeni yatırımlar için İller Bankası heyetini ağırladı

Ş.) Adana Bölge Müdürü Muzaffer Akgüner ve beraberindeki heyeti ağırlayarak, bilgi alışverişinde bulundu.

İLBANK Adana Bölge Müdürü Muzaffer Akgüner başkanlığındaki heyet, MESKİ Genel Müdürlüğünü ziyaret ederek, Genel Müdür Alkaç ile bir araya geldi. Alkaç'ın makamında gerçekleşen ziyarette, karşılıklı olarak MESKİ ve İLBANK'ın çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyaret sırasında Alkaç, “Vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunmak için çalışmalar yapıyoruz. Mersinimize ve memleketimize güzel işler yapmanın gayreti içindeyiz” dedi.

Daha sonra MESKİ Genel Müdürlüğü İdari Hizmet Binası Toplantı Salonunda Genel Müdür Alkaç öncülüğünde MESKİ'nin yaptığı işlerin özetini gösteren bir sunum yapıldı. MESKİ faaliyetlerinin yanı sıra Mersin genelinde müşterek yürütülen yatırımlara yönelik fikir alışverişinde bulunulan toplantıda, ortak sorunlar masaya yatırılarak, çözüm önerileri ve fikirler paylaşıldı.

Heyet, ziyaret kapsamında MESKİ yöneticileri ile ortak tecrübe, birimler arası karşılıklı fikir alışverişi ve yeni dönemdeki yatırımlar, proje, planlama, mali destek (hibe kredisi) konusunda paylaşımlarda bulundu.

İLBANK heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren ve kurumlar arası koordinasyonun öneminden bahseden MESKİ Genel Müdürü Alkaç, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in vizyonuyla çalışmalarına artan tempoyla devam ettiklerini ifade etti. Alkaç, “Kısa bir süre önce göreve başlamış olmamla birlikte ilgili daire başkanlıklarımız ve şube müdürlüklerimizle Mersinimizin altyapısına ilişkin durum değerlendirmesinde bulunarak, yol haritamızı belirledik. Çalışma stratejimizi ve finansman yönetim planımızı oluşturduk. Vatandaşımızın kesintisiz içme suyuna ulaşması, kanalizasyon ve yağmur suyunun tahliyesi için önemli yatırımlar gerçekleştirmemiz gerek. Plan ve programlar dahilinde çalışmalarımız devam edecek. İçme suyu ve alt yapı problemi yaşayan hiçbir mahalle bırakmak istemiyoruz. Çalışma arkadaşlarımızla birlikte şehrimiz için büyük projeleri hayata geçireceğiz” diye konuştu.

İLBANK A.Ş. Bölge Müdürü Akgüner ise MESKİ Genel Müdürü ve MESKİ bürokratları ile yaptıkları görüşmenin Mersin adına çok faydalı geçtiğini belirterek, “Program kapsamında Mersin Büyükşehir Belediyesi MESKİ Genel Müdürlüğünün konuğuyuz. Genel Müdürümüz Alaeddin Alkaç'ın şahsında bize gösterilen konukseverlik nedeniyle kurumum adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.