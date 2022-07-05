MESKİ'den 2 milyon 461 bin liralık içme suyu yatırımı

Çalışmanın tamamlanmasıyla ekonomik ömrünü tamamlayan içmesuyu hatları yenilenecek.

MESKİ, Mersin'in çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği altyapı çalışmalarına devam ediyor. MESKİ'nin yatırım tutarı 2 milyon 461 bin lira olan Silifke ilçesi Narlıkuyu Mahallesi içmesuyu terfi hattı yapım işi çerçevesinde yaklaşık 3 bin 200 metre muhtelif çaplarda boru döşemesi, tahliye-vantuz odaları, terfi merkezi ve klor odası yapılması planlanıyor.

Çalışmalar çerçevesinde ayrıca ekonomik ömrünü tamamlayan Kayraç su deposunun bakım-onarım ve yenileme imalatları ile mekanik, elektrik ve inşaat işleri de yapılacak.