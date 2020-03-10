MESKİ'den, Elazığ depremi sonrası hasar tespit çalışmalarına teknik destek

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde yapılacak hasar tespit çalışmalarına destek verilmesi amacı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın talebi üzerine teknik personel görevlendirdi.

24 Ocak 2020'de Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın talimatı gereği, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında hasar tespit çalışmalarında görevlendirilmek üzere MESKİ Genel Müdürlüğü'nden inşaat mühendisi veya mimar teknik personel bildirimi istenmiş, personel Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bildirilmişti.

Mersin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerinin isteği doğrultusunda MESKİ Genel Müdürlüğü'ne bağlı iki inşaat mühendisi, 16 Şubat 2020'de hasar tespiti çalışmalarına katılmak üzere Elazığ'a gitti. Elazığ'a ulaşan MESKİ teknik personeli, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinin gösterdikleri alanlarda hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.