MESKİ'den kan bağışı kampanyasına destek

MESKİ çalışanları, kan vererek kampanyaya katıldı.

MESKİ Genel Müdürlüğü, 29 Ekim-4 Kasım Kızılay Haftası dolayısıyla “Kan Bağışı” kampanyası düzenledi. Türk Kızılayı Mersin Kan Bağış Merkezi ile birlikte düzenlenen kampanyaya MESKİ çalışanları yoğun ilgi gösterdi. MESKİ Teknik Hizmetler Yerleşkesinde düzenlenen kampanyada, Türk Kızılayı Mersin Kan Bağış Merkezi yetkilileri, kan bağışının insan yaşamı açısından önemi konusunda MESKİ çalışanlarını bilgilendirdi. MESKİ çalışanları, daha sonra kan vererek kampanyaya destek oldular.

Kampanyaya MESKİ Genel Müdürü Alaeddin Alkaç, Genel Müdür Yardımcıları İrfan Korkmaz ve Can Taşkın ile MESKİ çalışanları katıldı. Genel Müdür Alkaç, yaptığı açıklamada, “Düzenlediğimiz etkinlikle kan ve organ bağışına dikkat çekerek toplumsal farkındalık oluşturmayı hedefledik. İnsan hayatı açısından büyük önem taşıyan kan bağışıyla önemli bir sosyal sorumluluğu daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşadık. Düzenlenen etkinliğe destek veren tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Genel Müdür Alkaç, açtıkları stantla bu organizasyona katkı sağlayan Türk Kızılayı Mersin Kan Bağış Merkezine de teşekkür etti.