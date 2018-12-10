MESKİ'den 'kötü koku' açıklaması

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Mersin'deki yerel bir gazetede yayınlanan, 'Mahalleyi lağım kokusu sardı' başlıklı habere ilişkin açıklama yaptı.

MESKİ'den yapılan açıklamada, habere ilişkin teknik ekiplerce yerinde inceleme yapıldığı belirtilerek, "Söz konusu adreste kanalizasyon ana hattı bulunmamakta olup, kanalizasyon çalışmaları ile ilgili Mezitli ilçesi Kuyuluk, Çamlıca ve Çankaya mahallelerinde Plan Proje Dairesi Başkanlığımızca hazırlanan kanalizasyon projesinin uygulanabilmesi için Mezitli Belediyesi tarafından açılması gereken yollar olduğu tespit edilmiştir. 22.04.2016 tarihli 7320 Sayılı ve 12.04.2017 tarihli 6557 sayılı yazılarımız adı geçen Mezitli Belediyesine gönderilmiştir. İlgili belediyenin yolları imar planı ve yol proje kotuna göre açması durumunda mevcut kanalizasyon şebeke projesi uygulamaya konulabilecektir" denildi.

Kanalizasyon hattı olmayan bölgelerde döşeme çalışması yapılana kadar MESKİ'nin 'Alo 185' ihbar hattına bırakılan talepler halinde indirek yollarla (vidanjör vasıtasıyla) çekim hizmeti verildiği kaydedilen açıklamada, "Ancak söz konusu adreste vidanjör aracının fosseptik çukuruna yanaşabildiği mesafenin 25-30 metre civarında olması ve fosseptik çukuru ile aracın yanaşabildiği yer arasında kot farkı olması nedeniyle çekim pompasının verim kaybına ve arızalanmasına sebebiyet vermesinden dolayı vidanjör hizmeti verilememektedir. 21 Eylül 2018 tarihinde mağduriyetin giderilmesi adına söz konusu adrese gönderilen vidanjör aracımızın çekim pompası hasar görerek kullanılamaz hale gelmiştir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Mezitli Belediyesi ve mülk sahipleri tarafından gerekli iş ve işlemlerin yapılmasına istinaden vidanjör hizmetinin sağlanabileceği de belirtildi.