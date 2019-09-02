MESKİ'den personeline İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

MESKİ İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü'ne bağlı iş güvenliği ve MESKİ Personel A.Ş. uzmanları ile işyeri hekimi tarafından personele yönelik gerçekleştirilen eğitimde, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, iş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar anlatıldı. Eğitimde ayrıca, kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri (parlama, patlama, yangın ve yangından korunma), kapalı alanda çalışma, yangın, elektrik, kişisel koruyucu donanımın kullanımı, iş sağlığı ve güvenliği genel kuralları, güvenlik kültürü, meslek hastalıklarının sebepleri, hastalıklardan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması, biyolojik ve psikososyal risk etmenleri ile ilkyardım konularında bilgi verildi.

MESKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Kurumumuz insan odaklı çalışan, hizmetlerini de bu doğrultuda yürüten bir kurumdur. Bu yüzden çalışan her personelimizin sağlığı bizim için çok önemlidir. Personelimizin iş güvenliğini iyi bilmesi ve bu konuda bilinçlenmesi için bütün eğitimlerimizi gerçekleştiriyoruz. İş kazalarını azaltabilmek ve karşılaşılabilecek risklere karşı alınması gereken tedbirleri anlatarak iş güvenliği farkındalığı oluştururken, aynı zamanda vatandaşlarımıza da kaliteli ve etkin hizmet sunmayı amaçlıyoruz” denildi.