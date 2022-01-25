MESKİ'den su tasarrufu eğitimleri

MESKİ, Mersin genelindeki ilk ve ortaokul öğrencilerine suyun önemi, su kirliliği, suyun hayatımızdaki yeri ve su tasarrufu hakkında geniş bilgiler içeren bir sunum gerçekleştiriyor. Berdan içmesuyu arıtma tesisinde çekilen, sözü ve bestesi MESKİ personeline ait olan, "O'nun Adı MESKİ'” isimli şarkının klibini izleyen öğrenciler, hem Berdan Barajı'nı yakından tanıyor hem de eğlenceli dakikalar yaşıyor. Sunumun ardından MESKİ'nin gezici su analiz laboratuvarı aracında sudan örnekler alarak inceleme fırsatı bulan öğrenciler, suyla ilgili deneyler yapıyor.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in öncülüğünde tüm ilçelerde çalışmalarını aralıksız sürdüren MESKİ, su tasarrufu konulu eğitimiyle kültürel ve sosyal alanda da hizmet alanını artırıyor. MESKİ, çocukların erken yaşta farkındalığını artırarak, bilinçsiz su tüketiminin önüne geçmeyi hedefliyor. Eğitime katılan öğrencilerle sunumdan sonra yapılan soru-cevap ve sohbet bölümü ile konunun daha akılda kalıcı olması sağlanıyor. MESKİ eğitimleriyle su kirliliği sorunları konusunda farkındalık oluştururken, yerel su kaynaklarını koruma bilincini oluşturmayı da amaçlıyor.

MESKİ, 2021 yılında Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi ile Mersinden Kadın Kooperatifi'nin atölyelerine katılan ev kadınlarını su tasarrufu ve suyun önemi konusunda bilgilendirdi. Su kaynaklarının korunması için insanların farkındalığını artırmayı hedefleyen MESKİ Genel Müdürlüğü, farkındalık oluşturmak ve su kullanım bilincini kazandırmak için Kır Çiçekleri'ne “suyun önemi” konulu sunumlar gerçekleştirdi.