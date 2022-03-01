MESKİ'den su tasarrufu eğitimleri

Anamur'dan Çamlıyayla'ya kadar verilen eğitimlerle öğrencilere su tasarrufu ve çevre bilinci aşılanıyor.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in öncülüğünde yatırımlarını her geçen gün artıran MESKİ, hayatın kaynağı olan suyun verimli kullanılmasına ve azalan su kaynaklarına dikkat çekmek için Mersin'in 13 ilçesinde eğitimler vermeye devam ediyor. Yapılan eğitimler sayesinde küçük yaştaki çocuklara bilinçli su tüketimi, su tasarrufu ve çevre bilinci kazandırılıyor. MESKİ, Mersin'in tüm ilçelerinde ilk ve ortaokul öğrencilerine, suyun önemi, su döngüsü, su kirliliği, suyun hayatımızdaki yeri ve su tasarrufu konularını içeren kapsamlı bir sunum gerçekleştiriyor. Sunumla birlikte yapılan soru-cevap ve sohbet bölümü ile konunun öğrenciler için daha akılda kalıcı ve verimli olması sağlanıyor.

Öğrenciler, sunumdan sonra Berdan İçmesuyu Arıtma Tesisi'nde çekilen, sözü ve bestesi MESKİ personeline ait olan “O'nun Adı MESKİ'” isimli şarkının klibini izliyor. Sunumun ardından MESKİ'nin ‘gezici su analiz laboratuvarı' aracında sudan örnekler alarak inceleyen öğrenciler, suyla ilgili deneyler yapma fırsatı buluyor. MESKİ, eğitimleriyle su kirliliği ve kuraklık sorunları konusunda farkındalık oluştururken, yerel su kaynaklarını korumanın önemini öğrencilere benimsetmeyi amaçlıyor.