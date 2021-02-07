MESKİ'den su tasarrufu uyarısı

MESKİ'den yapılan açıklamada, Türkiye'deki yer altı sularını analiz eden Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) yayınladığı haritada, Türkiye ve Mersin'deki yer altı sularının ortalama seviyenin altında olduğunun görüldüğüne işaret edildi. Açıklamada, Türkiye geneli olmak üzere Mersin'in de kuraklık riskiyle karşı karşıya olan kentlerden biri olduğu, ülkede su riski yüksek 10 şehir arasında bulunduğu ifade edildi.

Su kaynaklarının bilinçli ve tasarruflu kullanılmasının hayati önem taşıdığı vurgulanan açıklamada, "Tüm dünyayı etkisi altına alan kuraklık riskine karşı su tasarrufu ve bilinçli su tüketimi büyük önem taşımaktadır. Ülkemizin yer altı su kaynakları tükenebilir olduğundan su kaynaklarının bilinçli ve tasarruflu kullanılması hayati öneme sahiptir. Günlük hayatta yapılabilecek kolay tasarruf uygulamaları ile su kaynakları korunarak, tonlarca suyun boşa gitmesinin önüne geçilebilir. Hayatın her alanında uygulanabilecek su tasarrufu önlemleriyle gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakılabilir. Diş fırçalarken veya tıraş olurken muslukların kapalı kalması, damlayan musluk varsa tamir edilmesi, güneş enerjisinin belirli aralıklarla kontrol edilmesi, musluklara su tasarruflu aparat takılması, duş süresinin kısaltılması, yağmur sularının sulama amaçlı kullanılması, arabaların kovaya doldurulan suyla yıkanması gibi önlemlerle ciddi su tasarrufu sağlanabilir" denildi.