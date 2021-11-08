MESKİ'nin arıttığı atıksular refüj ve peyzaj sulamada kullanılıyor

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Kızkalesi Atıksu Arıtma Tesisi'nde arıtılan suları tekrar doğaya kazandıracak çalışmalara başladı. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan arazözler aracılığıyla, tesiste arıtılan sular yeşil alanlarda kullanılarak, doğaya yeniden kazandırılıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ, Türkiye'de ve dünyada küresel iklim krizinin başlamasıyla birlikte suyun geri kullanımının önemi noktasında farkındalık yaratmaya devam ediyor. Su kıtlığının tüm dünyada etkisini göstermeye başlamasıyla birlikte suyun geri kullanılması da büyük önem kazanıyor. Bu noktada, suyu verimli ve akılcı kullanmanın bilinciyle hareket eden MESKİ ve Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi, Kızkalesi Atıksu Arıtma Tesisi'nde arıtılan suları tekrar doğaya kazandırıyor. Tesiste arıtılmış suyun tekrar kullanımı için başvuruda bulunan MESKİ'nin talebi “Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği” kapsamında kurulan komisyon tarafından değerlendirildi ve suyun kullanıma uygunluğu tespit edildi. Alınan bu izinle birlikte tesiste arıtılan atıksu ile Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait peyzaj sulamada kullanılan arazözlerin dolumları gerçekleştiriliyor. Ardından Kızkalesi'nde bulunan tüm peyzaj ve refüjlerin sulaması, arıtılmış ve geri kullanım izni alınmış olan atıksularla yapılıyor. Böylelikle hem refüj sulamada kullanılan temiz su tüketimi azalıyor hem de alıcı ortama deşarj edilen suyun tekrar kullanımı sağlanıyor.

“Suyu daha verimli kullanmayı hedefliyoruz”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Proje Şube Müdürü Alpagu İlter, küresel ısınmayla birlikte artan kuraklık ve kaynakların azalması ile önemi artan suyun tasarrufu noktasında çalışmalar başlattıklarını ifade etti. Çalışmanın detaylarını anlatan İlter, “MESKİ'yle yaptığımız çalışmada, geri dönüştürülebilir suyu refüjlerde ve sorumluluk alanımızdaki yeşil alanlarda değerlendirmeye başladık. Dünyada kullanılabilen su oranı, toplam su kaynaklarının yüzde 2,5'u kadar. Bu yüzde 2,5'un da yüzde 0,5'ini kullanabiliyoruz. MESKİ'nin arıtma tesislerinde arıtılan suyu, yeşil alanlarımızda kullanmaya başladık. İlk aşamasında arazözlerle değerlendiriyoruz. Daha sonra da otomasyon sistemiyle bu suyu kullanmaya başlayacağız. Suyu daha verimli kullanmayı hedefliyoruz. Kent genelinde tüm tesislerde arıtılan suları kullanmayı öngörüyoruz” dedi.

“Benzer projeleri diğer tesislerde de gerçekleştiriyoruz”

MESKİ Genel Müdürlüğü Arıtma Tesisleri Daire Başkanı Emel Deniz Avcı, Kızkalesi Atıksu Arıtma Tesisi'nin Mersin'de bulunan 23 tesisten biri olduğunu belirterek, “Nüfusun artmasıyla birlikte temiz ve kaliteli suya olan ihtiyacın da artması bizi alternatif su kaynaklarını kullanıma yöneltti. Özellikle sulama ve benzeri alanlarda alternatif hangi su kaynaklarını bulabileceğimiz konusunda proje çalışması yaparken, Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'in talimatıyla özellikle refüj, sanayi, tarımsal sulama ile ilgili alanlara yöneldik. Bunlardan bir tanesi Park ve Bahçeler Dairesi ile ortaklaşa yürüttüğümüz Kızkalesi Mahallemizin refüj sulamasında kullanılacak olan su miktarının tedariği ile ilgili oldu. Daha önce sulama için genellikle kuyu suları kullanılıyordu. Şu anda Kızkalesi Atıksu Arıtma Tesisimizin çıkış suyunu Büyükşehir Belediyemize bağlı arazözlere doldurarak, refüj sulamasında kullanım için hazır hale getirdik. Arkamızda gördüğünüz arazöz tesisten çıkan ve arıtılan suyla doldurularak orta refüj sulamasında kullanılacak. Benzer projeleri diğer tesislerde de gerçekleştiriyoruz. Başkanımızın deklare ettiği gibi Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisi'nde yaklaşık 4 bin metreküp saatlik bir miktarı, Soda Sanayi'nin kullanımına tahsis edecek durumdayız. Bununla ilgili de proje çalışmalarımız artık son aşamasında. Diğer tesislerle ilgili de çalışmalarımız devam ederken, bununla ilgili müracaatlarımız sürüyor" diye konuştu.