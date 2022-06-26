MESKİ'nin asfalt tamir çalışmaları sürüyor

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, MESKİ Genel Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan Asfalt Şube Müdürlüğü, çalışmalarına her geçen gün yenilerini eklemeyi sürdürüyor. MESKİ, 1 Mart 2022'den bugüne kadar Akdeniz ilçesine bağlı Çay, Çilek ve Özgürlük mahallelerinde 22 bin 190 ton bitümlü sıcak asfalt kaplama, Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ve Mezitli ilçelerinin çeşitli mahallelerinde ise 5 bin 880 ton asfalt yama çalışması gerçekleştirdi.

Ayrıca, MESKİ birimlerinin altyapı çalışmalarının sonrasında kısa sürede yapılan asfalt tamiratı işlerinin yanı sıra, vatandaşların 'Teksin' uygulaması üzerinden bıraktığı onarım sonrası asfalt talepleri de kısa sürede çözüme kavuşturuluyor.