MESKİ'nin atıksu arıtma tesislerinde arıtılan sular 7/24 izleniyor

MESKİ Genel Müdürlüğü, “Sürekli Atıksu İzleme Sistemi” (SAİS) bulunan atıksu arıtma tesislerinin sayısını 5'ten 11'e çıkardı. Bu sistem üzerinden tesislerdeki su deşarj parametreleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 7/24 izleniyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, ekolojik dengenin sağlanması ve çevre kirliliğinin önlenmesi kapsamında önemli çalışmalara imza atmaya devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan 2012/24 sayılı genelgeye göre, debisi 10 bin metreküp/gün ve üzerinde olan atıksu arıtma tesislerinin çıkışlarına gerçek zamanlı uzaktan atıksu izleme istasyonları kurulması zorunlu. 16 Temmuz 2019 tarih ve 30833 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sürekli Atıksu İzleme Sistemi Tebliği ile bu debi limiti 5 bin metreküp/güne düşürüldü. MESKİ Genel Müdürlüğü, mevcutta 5 adet olan Sürekli Atıksu İzleme Sistemi sayısını; bu yeni tebliğ uyarınca Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri Temini ve Bakımlarının Yaptırılması İşi kapsamında 3 milyon 69 bin lira tutarındaki yatırımla 6 adet daha artırarak 11'e çıkardı.

MESKİ atıksu arıtma tesisleri sayesinde vatandaşlar güvenle denize giriyor

Mersin genelinde MESKİ Genel Müdürlüğüne bağlı olarak farklı noktalarda faaliyet gösteren atıksu arıtma tesisleri ile gerek direkt gerekse dolaylı yollarla toplanan atıksular arıtılmaya devam ediyor. Vatandaşların her noktadan gönül rahatlığı ile denize girebilmeleri için çalışmalarına aralıksız devam eden MESKİ, tesislerden deşarj edilen çıkış sularını hem tesis bünyesindeki atıksu analiz laboratuvarında hem de Akredite Merkez Su Analiz Laboratuvarında analiz ediyor. Kurulan bu sistemler ile arıtılmış su deşarj parametreleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından SAİS üzerinden online olarak 7/24 izleniyor.