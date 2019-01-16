MESKİ'nin hizmetleri cep telefonuna taşındı

MESKİ'den yapılan açıklamaya göre, kurum, mobil uygulama ile online platformda verdiği hizmetlere bir yenisini daha ekledi. Belediye Meclis Toplantısında, MESKİ Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanı Hatice Güzin Türe, mobil uygulamaya ilişkin bilgiler vererek meclis üyeleri ve kamuoyunu bilgilendirdi. MESKİ tarafından geliştirilen uygulama, android cihazlar için Google Play Market, IOS işletim sistemli cihazlar için ise Apple Store Marketten akıllı cihazlara ücretsiz yüklenebilecek.

Konuya ilişkin MESKİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi; "Vatandaşlarımız IOS ve android platformlu cihazların MESKİ Mobil Uygulamasını kullanarak, MESKİ'ye ait her şeye daha kolay ve hızlı ulaşabilecekler. Birçok yenilik içeren uygulama ile MESKİ'ye gelmeden yeni abonelik işlemeleri başlatılabilmekte, abone bilgileri sorgulanabilmekte ve güncelleme işlemi yapabilmektedir. MESKİ Mobil Uygulaması üzerinden vatandaşlarımız borç sorgulama, borç ödeme, faturaya itiraz işlemi yapabilirken, bunlara ek olarak faturasını e-posta adresine gelmesini isteyebilecektir. Henüz oluşmamış dönem faturasını talep edebilecek, güncel ücret tarifelerine erişebilecektir. Yapılan su kesintilerini görebilirken, ödeme noktalarını öğrenebilecektir. MESKİ'nin duyuru ve etkinliklerinden bilgi sahibi olurken, anlık bildirimler sayesinde yeni okunan faturanın bilgisi ileti olarak ulaşacak. Birçok kolaylık bulunan uygulama ile abonelik işlemlerinin sıra beklemeden yapılabilmesi için uygulama üzerinden randevu oluşturulabilecek. Tüm istek, öneri ve şikayetler uygulama üzerinden hızlı ve güvenli bir şekilde yapılabilecek. Verilen takip numarası ile talebinin hangi aşamada olduğunu öğrenebilecek."