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MESKİ'nin kanalizasyon çalışmaları sürüyor

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğünce, merkez Toroslar ilçesine bağlı Arpaçsakarlar Mahallesi’nde kanalizasyon altyapısı bulunmayan yerleşim alanlarında kanalizasyon hattı imalatlarına başlandığı bildirildi.

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğünce, merkez Toroslar ilçesine bağlı Arpaçsakarlar Mahallesi'nde kanalizasyon altyapısı bulunmayan yerleşim alanlarında kanalizasyon hattı imalatlarına başlandığı bildirildi.


MESKİ'den yapılan açıklamaya göre, Arpaçsakarlar Mahallesi'nin kanalizasyon hattı bulunmayan yerleşim bölgesine 5.5 kilometre kanalizasyon hattı imalatı yapılacak. Genel Müdür Alaeddin Alkaç, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Toroslar ilçesinde kanalizasyon altyapı sistemi bulunmayan mahalle ve sokaklarda çalışmalarımız devam ediyor. Arpaçsakarlar Mahallesi'ne bağlı yeni yerleşim bölgelerinde kanalizasyon hattı mevcut değildi. Çalışmalarımız kapsamında bölgenin kanalizasyon sorununu ortadan kaldırmak için muhtelif çaplarda 5.5 kilometre kanalizasyon şebeke imalatı yapılıyor. Çalışmalarımız tamamlandığında mahalle sakinleri, uzun yıllar güvenle kullanacakları kanalizasyon altyapı sistemine sahip olacak” dedi.

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