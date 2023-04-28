MESKİ'nin Mezitli Lojistik Destek Merkezi tamamlandı

Mezitli Lojistik Destek Merkezi yapım işi tamamlandı.

MESKİ, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in öncülüğünde başlattığı altyapı yatırımlarının yanı sıra, teçhizat ve tüm ekipmanlarını özenle muhafaza etmek için de çalışmalarına devam ediyor. MESKİ, yatırım tutarı 4 milyon 324 bin lira olan yapım işi kapsamında, Mersin'e yeni bir hizmet ve ambar binası kazandırdı.

Mezitli Atıksu Arıtma Tesisi'nin parseli içerisinde bulunan ve Mezitli Lojistik Destek Merkezi olarak adlandırılan yerleşke, MESKİ teknik personel birimleri ve ambar depolama alanı olarak kullanılıyor. MESKİ Mezitli Şube Müdürlükleri olarak da kullanılacak yerleşke içinde, 500 metrekare hizmet binası ile 400 metrekare ambar binası bulunuyor. Stok malzemelerinin uygun koşullarda saklanmasına olanak sağlayan yerleşkede, vatandaşların ihtiyaçları da kesintisiz bir şekilde karşılanıyor.