MESKİ'nin stratejik plan çalışmaları devam ediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün, 2020-2024 stratejik planı hazırlık çalışmalarına devam edildiği bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, stratejik plan hazırlık çalışmaları kapsamında aboneler, STK'lar, belediyeler, dernekler, odalar, cemiyetler, üniversiteler, il parti başkanlıkları, baro, kaymakamlıklar ve DSİ'nin de arasında bulunduğu kurum ve kuruluşlar ile bir araya gelinerek, MESKİ'nin ana hizmet alanları, 5 yıllık hizmet süresi içinde eleştirilen hizmetleri, gelecek 5 yıl içerisinde kurumdan beklentiler, hangi faaliyet ve hizmetlere önem verilmesi gerektiği konuları ele alındı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in 5 yıllık seçim vaatleri de göz önünde bulundurularak hazırlanan analiz sonuçları, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı koordinesinde tüm harcama birimleri ve ekip üyelerine bildirildi. Bu kapsamda Strateji Gelişim Dairesi Başkanlığı tarafından, daire başkanları ve şube müdürlerine bilgilendirme sunumu, stratejik plan çalışma ekibine ise stratejik plan eğitimi verildi.

Kalite Yönetim Merkezi Şube Müdürü Hasan Apçin tarafından daire başkanları ve şube müdürlerinden oluşan Stratejik Plan Hazırlama Kuruluna yapılan bilgilendirme sunumunda, misyon, vizyon, temel değerler ve buna bağlı olarak amaç, hedef ve temel performans göstergeleri ile gerçekleştirilen faaliyet ve projelerin birbirleri ile bağlantılarının kurulmasının öneminin yanı sıra stratejik planda yer alması gereken temel kavramlar aktarıldı.

Stratejik plan çalışma ekibine yönelik eğitimde stratejik planının önemi, basamakları ve teknik kavramları hakkında detaylı bilgiler ve stratejik plan hazırlanma aşamasında dikkat edilmesi gereken detaylar anlatıldı.

Eğitimde, kamu yararına faaliyetlerin etkili biçimde yerine getirilmesi için ihtiyaçların tespit edilip buna uygun vaziyette hareket edilmesi gerektiği ve bu ihtiyaçların etkili ve verimli bir biçimde yerine getirilmesi için de stratejik bir planlamanın olmasının şart olduğu belirterek, MESKİ'nin 5 yıllık planlamasının yapılacağı ifade edildi.