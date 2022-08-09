MESKİ'nin yerleşke inşaatı sürüyor

Bu çerçevede Çamlıyayla ilçesi atölye ve ambar yapım işi ile Erdemli ilçesi Arpaçbahşiş Mahallesi ambar yapım işi çalışmaları sürüyor. MESKİ Genel Müdürlüğü Doğu İşletmeler Dairesi Başkanlığı Çamlıyayla'da yatırım tutarı 8 milyon 224 bin lira olan yapım işi çerçevesinde hizmet binası, ambar ve araç bakım-onarım atölyeleri kazandıracak çalışmalara devam ediyor. Erdemli'nin Arpaçbahşiş Mahallesi'ne yapılan ve yatırım bedeli 2 milyon 697 bin lira olan ambar binası ile MESKİ Erdemli Şubesinin malzeme depolama ve araç bakım-onarım yeri ihtiyaçları karşılanacak.