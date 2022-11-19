MESKİ'ye ileri teknolojiye sahip makina ikmal tesisi

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre MESKİ, Türkiye'nin en büyük 3. filosu olma özelliğine sahip makine parkına, çevreci ve yeni model araçları dahil etmesiyle, hizmet kalitesini de yükseltiyor. Yalın üretim teknikleriyle kaliteli ve yüksek verim odaklı hizmet sunan Makine İkmal ve Tesisleri Dairesi Başkanlığı, konusunda uzman kadrolarıyla yıllık 2 bin 500 adet periyodik bakım ve 4 bin 500 adet arıza iş emrini karşılayabiliyor.

Araç ve iş makinesi arızaları ile periyodik bakımlarının yüzde 95'i tesis içinde gerçekleştiriliyor

Tesiste kurulan tehlikeli ve tehlikesiz atık depoları ile oluşan atıklar kaynağında ayrıştırılıyor. Özellikle tehlikeli atıkların vakum teşkilatlı aktarma sistemiyle geçici depolama alanlarına transferi sayesinde, iş sağlığı ve güvenliği açısından uygun bir çalışma ortamıyla birlikte atıkların çevreye olan etkilerinin ortadan kaldırılmasına da olanak sağlanıyor. Kurulan sistemlerle tesisin ömrü uzatılarak, bakım-onarımda çalışan personelin daha etkin ve verimli çalışması için uygun koşullar oluşturuluyor.

Tesis içindeki ambarlar sayesinde malzeme tedarik süreçleri kısalarak, araç ve iş makinelerindeki arızalara daha hızlı ve efektif müdahale ediliyor. MESKİ bünyesindeki araç ve iş makinelerinin bakım-onarımları, kurumun kendi öz kaynakları ile yapılıyor. Bu çerçevede yıl içinde oluşan araç ve iş makinelerinin arızalarının yüzde 95'i, MESKİ'nin kendi imkanları ile tesis içinde tamir edilirken, yüzde 5'lik bir kısmı ise dış servislerden destek alınarak gerçekleştiriliyor. Böylelikle MESKİ hizmetlerinin daha hızlı ve az maliyetli bir şekilde gerçekleştirilmesine katkı sunuluyor.

MESKİ Makina İkmal ve Tesisler Dairesi Başkanı Engin Yıldız, “MESKİ Genel Müdürlüğü makine parkı, büyüklüğü ve teknolojik altyapısı itibariyle ülkemiz su ve kanalizasyon idareleri arasında örnek gösterilecek bir yapıya sahiptir. Başkanımız Vahap Seçer'in öncülüğünde hizmete açılmış olan yeni yerleşkemiz sayesinde, böylesine büyük ve teknolojik olan makine parkının daha da verimli bir şekilde işletilmesi sağlanacaktır” dedi.