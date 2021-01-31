MESKİ'ye 'Mükemmel laboratuvar sertifikası'

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğünün, 'Merkez Su Analiz Laboratuvarı' bünyesine kazandırdığı ICP-MS cihazı ile katıldığı ilk uluslararası yeterlilik testlerinde yüzde 100 başarı sağlayarak, 'Mükemmel laboratuvar sertifikası' aldığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, MESKİ Merkez Su Analiz Laboratuvarında, 'İnsani tüketim amaçlı sular hakkında yönetmelik'te yer alan parametreler ile 6 Temmuz 2019 tarihinde, 'İçme suyu temin edilen suların kalitesi ve arıtılması hakkında yönetmelik'in revize edilmesi sonucu belirtilen parametreler içerisinde bakılması gereken ağır metallerin (alüminyum, arsenik, antimon, baryum, berilyum, kadmiyumm, krom, kobalt, bakır, demir, kurşun, mangan, civa, nikel, selenyum, sodyum, çinko, bor, vanadyum) gerçekleştirilebilmesi için laboratuvar bünyesine ICP-MS cihazı temin edilerek ilgili analizler hızlı, hassas ve doğru bir şekilde yapılmaya başlandı.

Yetkili servis tarafından kurulum, eğitim ve aplikasyon hizmeti tamamlandıktan sonra akreditasyon gereği cihaza ait arttırılması planlanan 19 adet parametre için 19 validasyon raporu, 57 adet ölçüm belirsizliği raporu, cihaz kullanma talimatı ve standart çalışma talimatı hazırlandı. Yapılan çalışmalar sonucunda MESKİ Merkez Su Analiz Laboratuvarı, tüm dünyadan 116 akredite laboratuvarının katıldığı ISO/IEC 17043 standardı kapsamında uluslararası laboratuvarlar arası karşılaştırmalar/ yeterlilik testlerini sağlayan ve ABD'deki en güvenilir firmalarından biri olan 'ERA A Waters Company' firmasının düzenlediği yeterlilik testine katılım sağladı. Söz konusu firma, tüm dünyadaki yaygın kullanım ve elektronik bilgi girişleri sayesinde 80'den fazla ülkedeki pek çok laboratuvarın sonuçlarının birbiri ile kıyaslanmasını sağlıyor.

MESKİ Merkez Su Analiz Laboratuvarı, 'ERA A Waters Company' firmasının WS-293 numaralı 'İçme ve kullanma sularında alüminyum, vanadyum, demir, sodyum, bor, kadmiyum, kurşun, antimon, cıva, selenyum, çinko, bakır, mangan, nikel, arsenik, berilyum, baryum, krom' analizlerini içeren toplamda 18 parametreden yüzde 100 üstün başarı göstererek, ‘Mükemmel laboratuvar sertifikası' aldı. Böylelikle, analiz sonuçlarının kalitesinin güvencesi gereği yapılması gereken iç ve dış kalite kontrol çalışmalarını tamamlayan Merkez Su Analiz Laboratuvarı, teknik yeterliliğini ve güvenilirliğini uluslararası boyutta bir kez daha ispatlayarak, akreditasyon çalışmalarını her geçen gün iyileştirerek sürdürmeye devam ediyor.