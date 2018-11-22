MESKİ'ye 'Türkiye Mükemmellik Ödülü'

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, KalDer ve TÜSİAD işbirliğiyle düzenlenen '27. Kalite Kongresi Ödül Töreni'nde, '2018 Türkiye Mükemmellik Ödülü' aldı.

İstanbul'da ‘Sürdürebilir Ortak Gelecek' teması ile gerçekleştirilen '27. Kalite Kongresi' ve sonrasında düzenlenen ödül törenine, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve MESKİ Yönetim Kurulu Başkanı Burhanettin Kocamaz, MESKİ Genel Müdürü Baha Günhan Güngördü, genel müdür yardımcıları ile birçok kurum ve üst düzey kurum yöneticisi katıldı.

MESKİ, 'Türkiye Mükemmellik Ödülü'nü alan ilk su ve kanalizasyon idaresi oldu

MESKİ'den yapılan açıklamada, kişilerle değil, sistemlerle yönetilen bir kurum olmak ve kurumsal mükemmelliği yakalayarak tüm paydaşların memnuniyetini sağlamak, katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışını yerleştirmek amacıyla kalite çalışmalarına başlandığı belirtilerek, "MESKİ, temel değerleri ile etik ilkeleri çerçevesinde oluşturulan strateji ve politikaları doğrultusunda, tutarlı bir liderlik anlayışı ile kaynaklarını doğru ve verimli kullanan, süreçlerini çeviklikle yöneten, sürekli iyileştirme kültürüyle mükemmel sonuçları sürdürmeyi hedefleyen bir kurumdur" denildi.

Kurumun mükemmellik anlayışının etkinlik kazanarak yaygınlaşması, kalite bilincinin yerleşmesi ve yönetim kalitesinin sürekli geliştirilmesi konularında gerekli teknik desteğin ve koordinasyonunun sağlanabilmesi için Türkiye Kalite Derneği (KalDer) nezdinde üyelik işlemlerini gerçekleştirdiği kaydedilen açıklamada, "8 Mayıs 2014 tarihinde tarafların katılımıyla 'iyi niyet bildirgesi' imzalanmıştır. İmzalanan bu bildirgeyle Mersin genelinde 813 bin aboneye hizmet veren MESKİ, Türkiye Kalite Derneği KalDer'in Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (EFQM) tarafından geliştirilen 'mükemmellik modeli' kapsamında, 'mükemmellik yolculuğu'na başlamış ve 2015 yılında 'EFQM Mükemmellik Modeli'nin ilk aşaması olan 'Mükemmellikte Kararlılık Belgesini 2 Yıldız', 2016 yılında 'Mükemmellikte Yetkinlik 4 Yıldız' ve 2017 yılında ise 'Mükemmellikte Yetkinlik 5 Yıldız' almaya hak kazanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Kalite yolculuğuna devam eden MESKİ'nin, KalDer değerlendiricileri tarafından gerçekleştirilen saha ziyaretleri sonucunda yapılan değerlendirmenin ardından ‘Türkiye Mükemmellik Ödülü'nü almaya hak kazanarak, bu ödüle layık görülen ilk

su ve kanalizasyon idaresi olduğu vurgulanan açıklamada, ödülün, KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Buket Eminoğlu Pilavcı tarafından, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ve MESKİ Genel Müdürü Baha Günhan Güngördü'ye verildiği kaydedildi.

Ödülü aldıktan sonra açıklamalarda bulunan MESKİ Genel Müdürü Baha Günhan Güngördü, kalite standartları ve verimlilik esaslı çalışma anlayışından dolayı 'EFQM Türkiye Mükemmellik Ödülü'ne daha hızlı ilerleyebildiklerini söyledi. MESKİ'nin vizyon, misyon ve değerleri doğrultusunda çok çalışarak, abone odaklı çalışma anlayışından ve hizmet kalitesinden ödün vermeyen bir kurum olma hedefine ulaşmak için, ‘yönetim sistemi' alanında birçok yatırım yaptıklarını, amaçlarının her anlamda kaliteli, öncü ve örnek gösterilen bir kurum olmak olduğunu kaydeden Güngördü, tüm su ve kanalizasyon idarelerinin bu modeli uygulamasını temenni etti.

"Mükemmellik yolculuğu devam edeceğiz"

Katkılarından dolayı Başkan Kocamaz ve kurum çalışanlarına teşekkür eden Güngördü, "Çok iyi bir ekiple ve özverili çalışmamız sonucunda bu ödülü almaya layık görüldük. EFQM modeline göre gerçekleştirdiğimiz çalışmaların kurumumuzun gelişmesine olan katkısı çok büyük olup, bu değerli ödülü sürdürülebilir kılmaya gayret göstereceğiz. MESKİ olarak ülkemizin ve Mersin'in alt yapısına ve abonelerimizin memnuniyetini en üst düzeye çıkarma konusunda katkıda bulunmanın gururunu yaşamaktayız. Bu hizmet tutkusunun KalDer gibi önemli bir kuruluş tarafından ödüllendirilmesinden dolayı da ayrıca mutluyuz. Türkiye'de bu modeli uygulayan ilk su ve kanalizasyon idaresiyiz. Kurumumuzun stratejik hedeflerini, vatandaş, toplum ve çalışan memnuniyet düzeylerinin arttırılmasına yönelik yaklaşımlarla bütünleştiren 'EFQM Mükemmellik Modeli'nin uygulamasına ve sonuçlarını anketlerle ölçmeye devam edeceğiz. Hizmet kalitesini yükselterek abone memnuniyetini üst düzeye çıkarmayı planlamaktayız. 'EFQM Mükemmellik Modeli'ni uygulayarak halkımıza daha kaliteli, etkin, verimli ve hızlı hizmet sunmayı amaçlıyoruz" dedi.

Kaliteli hizmet sağlama noktasına bir günde ulaşılamadığına dikkat çeken Güngördü, "Ödüllendirilmek önemli ama esas sınav standart koyabilmek ve kaliteli hizmetin sürdürülebilirliğini sağlamaktır. MESKİ olarak kalite yolculuğumuzdaki engelleri bir bir aşarak mükemmellik yolunda emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Bu gurur veren mükemmellik ödülüne baktıkça sorumluluklarımızı bir kez daha hatırlayacağız. Toplam kalite felsefesinin bir kurum kültürü haline getirilmesi için sektörüne öncülük eden MESKİ, mükemmellik yolculuğu devam edecektir" diye konuştu.