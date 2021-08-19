Meslek liselerinin kontenjanları doldu

Protokol kapsamında Mersin'de proje okul seçilen Mersin Deniz Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin kontenjanı ise tamamen doldu. MDTO Başkanı Cihat Lokmanoğlu, “Elde edilen sonuçlar mesleki eğitimin öneminin giderek daha iyi anlaşıldığını ortaya koymaktadır” dedi.

Mersin Deniz Ticaret Odasından (MDTO) yapılan açıklamaya göre, LGS (Liselere Geçiş Sistemi) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, sınavla öğrenci kabul eden Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde doluluk oranının yüzde 77; Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) arasında imzalanan Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü kapsamındaki meslek liselerinin kontenjan doluluk oranının ise yüzde 96 olduğu açıklandı.

MDTO MTAL'ın kontenjanı tamamen doldu

Protokol, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi amacıyla Şubat 2019'da imza altına alınmıştı. Aradan geçen kısa süreye rağmen, bugün LGS yerleştirme sonuçlarına göre ortaya çıkan tablo, mesleki eğitimin ve özellikle de özel program uygulayan meslek liselerinin daha fazla tercih edildiğini ortaya koydu. Protokol kapsamında Mersin'de proje okul seçilen Mersin Deniz Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin (MDTO MTAL) de kontenjan doluluk oranının yüzde 100 olduğu ve bu okulu tercih eden öğrencilerin yüzdelik başarı dilimlerinin de yükseldiği öğrenildi.

“Okulumuzun kontenjanının tamamen dolması sevindirici”

MDTO Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Lokmanoğlu, konuya ilişkin değerlendirmesinde, mesleki ve teknik eğitimin; öğrencileri ilgi alanları doğrultusunda teknik uzmanlık ve beceriyle donarak iş hayatına veya yükseköğretime hazırlayan, mezunların istihdama katılmalarını kolaylaştıran bir sistem olduğunu belirtti. Lokmanoğlu, öğrencilerin protokol kapsamına giren okulları ve MDTO MTAL'i tercih etmesinin kendilerini memnun ettiğini söyledi.

Söz konusu proje okullarda donanım ve eğitim kalitesinin daha da arttırılmasına odaklanıldığını vurgulayan Lokmanoğlu, eğitim programlarının sektörlerin ihtiyaçlarına göre-sektörlerle birlikte tasarlandığını, bu nedenle de yeni nesil meslek lisesi olarak anıldıklarını belirtti.

Hamiliğini yaptıkları MDTO MTAL'in geleceğin denizcilerini yetiştirdiğini anımsatan Lokmanoğlu, “Dünya denizlerinde, sahip oldukları bilgi ve donanımla ülkemizi temsil edecek denizcilerimizin nitelikli eğitim almasını, mesleğin gerektirdiği yetkinlikle donanmasını çok önemsiyoruz. Okulumuzda, atölye ve laboratuvarların yenilenmesinden başarılı öğrencilere verilen burs desteklerine, müfredata ek olarak verilen İngilizce derslerinden öğrenci motivasyonunu artırmak üzere verilen yelken eğitimlerine, okula hibe ettiğimiz ve lojistik destek sağladığımız 2 ayrı teknenin eğitim amaçlı kullandırılmasına kadar çok önemli düzenlemeler hayata geçirildi. Bakanlıkça yapılan kalite denetimlerinde 100 tam puan alan Türkiye'deki tek lise olarak bizleri gururlandıran okulumuzun kontenjanının bu yıl da tamamen dolması sevindiricidir. Gerek okul yönetiminin gerek bizlerin, okulun avantaj ve ayrıcalıklarını iyi bir şekilde anlatabildiğimizi düşünüyorum. MDTO MTAL'i tercih eden öğrencilerimize, velilerine ve öğretmenlerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Yanlış algı dönüşmeye başladı”

Protokol kapsamındaki meslek liselerinin kontenjan doluluk oranının yüzde 96'ya yükselmesinin, meslek liselerine ilişkin yanlış algının dönüşmeye başladığını göstermesi bakımından önemli olduğunu vurgulayan Lokmanoğlu, Türkiye'de mesleki eğitimin öneminin giderek daha iyi anlaşıldığını belirtti. Lokmanoğlu, “Kontenjanların dolması, TOBB ve MEB işbirliğinde hayata geçirilen projenin başarısını ortaya koyduğu gibi, Türkiye genelinde faaliyet gösteren oda borsalarımızın meslek liselerine ne derece sahip çıktığını da göstermektedir. Fikir aşamasından hayata geçirilmesine kadar bu projeye emek veren, katkı sunan herkese ülkemiz ve gençlerimiz adına teşekkür ederiz” diye konuştu.

“MDTO MTAL'i tercih eden öğrencilerin yüzdelik başarı dilimleri yükseldi”

MDTO MTAL Müdür Hüseyin İlhan Nacaroğlu ise “Mersin Deniz Ticaret Odamızın desteğiyle salgın döneminde de hız kesmeden gerçekleştirdiğimiz tanıtım ve yönlendirme çalışmaları neticesinde okulumuzu tercih eden öğrencilerin yüzdelik başarı dilimleri geçtiğimiz yıl yüzde 13,9-49,9 aralığında iken, bu yıl yüzde 10,3 - yüzde 39 seviyesine ulaşmıştır. Kontenjanlarımız tamamen doldu. Kayıt yaptıran öğrencilerimize neden okulumuzu tercih ettikleri sorulduğunda; bir yakını, tanıdığı veya arkadaş tavsiyesi ile değil de kendi araştırmaları sonucunda bilinçli ve istekli bir şekilde gelecek planlamalarını yapmış olmaları bizleri ayrıca mutlu etti. Öğrencilerimizdeki bu heves ve kararlılık bizleri de daha güzel işler yapma konusunda motive ediyor. Öğrencilerimizi yaptıkları işi seven, mutlu bireyler olarak yetiştirmek önceliğimiz. MEB, TOBB ve TOBB ETÜ ile imzalanan Mesleki Eğitimde İş Birliği Protokolünün gereklerinden fazlasını da yerine getirerek okulumuzdaki eksiklerin giderilmesinde sunulan katkılar ve eğitim öğretim faaliyetlerimize verilen desteklerden dolayı Mersin Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulumuza ve Başkanımız Cihat Lokmanoğlu'na öğrencilerimiz, velilerimiz ve tüm okul çalışanlarımız adına teşekkürlerimi sunuyorum” değerlendirmesinde bulundu.