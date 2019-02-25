Meslek lisesi öğrencilerinden anlamlı davranış

Okulun İyilik Kulübü öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, narenciyesi olmayan Türkiye'nin her yerindeki ilkokul öğrencilerinin hayallerinin gerçekleştirilmesinin hedeflendiği bildirildi. Bu kapsamda narenciye paketleme fabrikalarından topladıkları 6.5 ton portakal ve mandalinayı Şanlıurfa, Diyarbakır ve Kastamonu'ndaki ilkokul öğrencilerine gönderen Mersin Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, örnek bir davranışa imza attı. İyilik Kulübü Başkanı Biyoloji öğretmeni Esma Kök, ilerleyen günlerde bu tür etkinlikleri çoğaltarak devam edeceklerini söyledi.