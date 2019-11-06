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Mesleki eğitim kurslarını tamamlayan yükümlülere sertifikaları verildi

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Mersin Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü işbirliğinde yükümlülere yönelik olarak düzenlenen ’su bazlı boya’ ile ’arı kovanı ve bal çıtası’ kursları tamamlandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Mersin Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü işbirliğinde yükümlülere yönelik olarak düzenlenen 'su bazlı boya' ile 'arı kovanı ve bal çıtası' kursları tamamlandı.


Gerçekleştirilen eğitimle birlikte, su bazlı boya kursunda 'iç mekan tasarımı için veri toplamak ve ön etüt yapmak, mekan tasarımı, yapı elemanlarının boyut ve yüzey hesaplarını yapmak, renk hazırlamak, yalıtım ve boya yapmak, boyaya hazırlık yapma' ve arı kovanı ve bal çıtası kursunda 'elde rendeleme yapmak, elde kesme yapmak, elde birleştirme ve perdah yapmak, makinede rendeleme yapmak, makinede kesme yapmak, makinede birleştirme ve perdah yapma' konularında gerekli eğitimler verildi.


Bu kapsamda uygulamalı olarak düzenlenen kursları başarıyla tamamlayan denetimli serbestlik yükümlülerine sertifikaları düzenlenen törenle dağıtıldı.

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