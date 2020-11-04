Mesleki ve Teknik Eğitim ile Sosyal Uyum Projesi'nin lansmanı Mersin'de yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan Mesleki ve Teknik Eğitim Yolu ile Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi'nin tanıtımı Mersin'de yapıldı.

Proje tanıtımına, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitim ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Şennur Çetin, Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, İş Kur İl Müdürü Mustafa Kutlu, meslek lisesi müdürleri ve yöneticileri katıldı. Toplantıda Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı okullarda genel durumun dengelenmesine katkıda bulunacak, yoksulluğun azalmasını ve sosyal hassasiyetin giderilmesini sağlayacak olan proje, işgücü piyasasında yüksek talep alan işlerde geçici koruma altındaki Suriyeli ve Türk öğrencilere yönelik kapsayıcı, kaliteli mesleki ve teknik eğitime erişimi arttırma hususları ele alındı. Projenin genel amacı, geçici koruma altındaki Suriyelilerin ve Türk ev sahibi toplulukların sosyal ve ekonomik uyumunu, istihdam edilebilirliklerini ve yeterliliklerini iyileştirerek mesleki eğitime teşvik etmek. Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı illerde genel durumun dengelenmesine katkıda bulunacak, yoksulluğun azalmasını ve sosyal hassasiyetin giderilmesini sağlayacak olan proje, iş gücü piyasasında yüksek talep alan işlerde Geçici Koruma Altındaki Suriyeli (GKAS) ve Türk öğrencilere yönelik kapsayıcı kaliteli mesleki ve teknik eğitime erişimi arttırmayı hedeflemektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi kapsamında İstanbul, Bursa, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Mersin, Adana ve Hatay olmak üzere 8 pilot ilde 55 mesleki ve teknik lisesinde yaklaşık bin 150 atölye baştan sona yenilenecek. Proje, bilişim, elektrik/elektronik, güzellik ve saç bakım hizmetleri, makine teknolojisi, metal teknolojisi, mobilya ve iç mekan tasarımı, motorlu araçlar teknolojisi, tekstil teknolojisi, tesisat teknolojisi ve iklimlendirme, moda tasarım teknolojileri, yiyecek içecek hizmetleri, çocuk gelişimi ve eğitimi, hasta ve yaşlı hizmetleri, endüstriyel otomasyon teknolojileri, inşaat teknolojisi, plastik teknolojisi, ayakkabı ve saraciye teknolojisi, gıda teknolojisi, radyo televizyon, tarım, yenilenebilir enerji, baskı teknolojisi, konaklama ve seyahat hizmetleri olmak üzere toplamda 22 meslek alanını kapsıyor.

"50 milyon Euro bütçeli proje"

Toplantıda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, projenin 50 milyon Euro bütçeli proje olduğunu belirterek, "Bir yandan atölyelerimiz ve ekipmanları yenilenirken diğer yandan da geçici koruma altındaki Suriyeli ve ihtiyaç sahibi Türk öğrencilerimizin servis, öğlen yemeği, kıyafet, çanta ve kırtasiye gibi ihtiyaçları karşılanıyor. Bu kapsamda proje süresince 10 bin öğrencimize destek sağlanıyor. 55 pilot okulumuzdaki tüm geçici koruma altındaki Suriyeli öğrenciler ile bunun yüzde 40'ı kadar ihtiyaç sahibi Türk öğrenci bu desteklerden yararlanıyor. Tüm dünyada Covid-19 sürecinin yüz yüze eğitimi durdurmasını takiben birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de uzaktan eğitim süreci eğitim bilişim ağı üzerinden başlamıştır. Bu süreçte ekonomik olarak dezavantajlı grupların internet ve bilgisayar gibi ekipmanlara sahip olmamaları nedeniyle eğitime erişimleri aksamıştır. Proje kapsamında pilot okullarımızda bulunan Geçici Koruma altındaki Suriyeli ve dezavantajlı ev sahibi topluluk öğrencilerinin EBA üzerinden sağlanan uzaktan eğitme kesintisiz erişimini sağlamak için toplamda 4 bin 500 öğrenciye tablet bilgisayar internet paketleri ile birlikte teslim edilecektir" dedi.

2021 yılı sonuna kadar sürmesi planlanan proje, bu tarihe kadar 10 bin 000 öğrenciye destek sağlanmış olacak ve 22 meslek alanında bin 150 atölye tadilat ve donanım olarak tamamen yenilenmiş olacak.