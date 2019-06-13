METAB'ın yeni başkanı Afşın Yılmaz oldu

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Mersin ve Çevresi Turizm Alanı Alt Yapı Hizmet Birliği'nin (METAB) yeni başkanı oldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda gerçekleşen METAB meclisi üye seçiminde oy çokluğuyla birlik başkanlığına seçilen Yılmaz, Mersin için el birliğiyle çalışacaklarını söyledi.

Birlik Başkanı seçilmesinin ardından teşekkür konuşması yapan Yılmaz, alınan kararların ve oluşturulan yönetimin Mersin'e ve kent turizmine hayırlı olmasını diledi.

“Mersin için el birliğiyle çalışacağız”

Kendisine layık görülen bu sorumluluğun bilincinde olduğunu ve var gücüyle çalışarak Mersin'i geleceğe taşıyacak projeler üreteceklerini kaydeden Yılmaz, “Bu önemli göreve bizi layık gördüğünüz için teşekkürlerimi sunuyor, verilen her türlü desteği çok önemsiyorum. METAB çok büyük beklentilerle kurulmuş ve önemli sorumlulukları olan bir birlik. Biz de yeni dönemde bu sorumluluğun bilincinde var gücümüzle ve sizlerin de desteğiyle çalışacağız, üreteceğiz. Ekonomik açıdan önem taşıyan 40'a yakın sektör ve hizmeti doğrudan etkileyen turizmin, Mersin için taşıdığı önemi dikkate alarak, ilan edilmiş turizm bölgelerinin plan çalışmalarını süratle tamamlarken, aynı anda bunların tanıtımı için de üst düzey bir çalışma sergileyeceğiz. Mevcut turizm bölgelerinin yanı sıra, turizm bölgesi olabilecek, turizmin farklı destinasyonlarını taşıyan yerlerle ilgili de çalışmaları ivedilikle sürdüreceğiz” dedi.

“Turizm, önem verdiğimiz konuların başında geliyor”

Mersin'in tanıtımında ve kalkınmasında turizmin geliştirilmesinin önemine değinen Başkan Yılmaz, “Turizm Altyapı Hizmet Birliği olarak Mersin için yapacağımız işler oldukça fazla. Birliğimiz yetki ve sorumlulukları çerçevesinde turizm adına ciddi katkılar sağlamaya devam edecek. Bölgemizin tanıtımında ve turizm alt yapı çalışmalarında yatırım ve hizmet üreten birliğimiz, bu çalışmalarını yeni yapılanmasına uygun aralıksız

devam ettirecek. Turizm en önem verdiğimiz konuların başında geliyor. Kentimiz deniz, doğa ve yayla turizmine cevap verebilecek önemli bir kent olmasına rağmen, yeterli tanıtımın yapılamamasından dolayı turizm yönünden zayıf kalıyor. Biz, Mersin ve Çevresi Turizm Altyapı Birliği'nin yeni döneminde öncelikle, turizm merkezlerinin devam eden planlama çalışmalarının hızlandırılarak ilgili bakanlıklarla koordineli ve işbirliği içerisinde tamamlanması ve onaylanması için sürekli girişimlerde bulunacağız” diye konuştu.

24 Ocak 2009 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan METAB, turizm merkezleri ve kültür turizm koruma ve gelişim bölgelerinin bütüncül bir anlayışla korunması, geliştirilmesi, tanıtımı, kültür ve turizme ilişkin sosyal ve teknik altyapının gerçekleştirilmesi ve işletilmesi amacı taşıyor.