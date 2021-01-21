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Meteoroloji uyardı, üreticiler zirai don nöbeti tuttu

Mersin´in Erdemli ilçesinde domates yetiştiren üreticiler zirai don riski nedeniyle seralarında soba yakarak nöbet tuttu.


İlçede yoğun olarak serada domates yetiştiriciliği yapılan Üçtepe Mahallesinde üreticiler, meteorolojinin uyarısıyla seralarına önceden kurup hazırladıkları sobaları yakarak zirai don riskine karşı önlem aldı. Termometrenin 3 dereceyi göstermesiyle birlikte üreticilerin zirai don nöbeti de başladı. Sobalar yakıldıktan sonra seraların farklı noktalarına asılan termometreler sık sık kontrol edildi.


Üçtepe Mahalle Muhtarı aynı zamanda domates üreticisi Mahmut Yazgan, "Meteoroloji uyarı verdi. Derecelerin düşmesiyle bizde sobalarımızı yaktık. Domateslerimizi zirai dona karşı korumak amacıyla nöbet tutuyoruz" dedi.


Üretici Hacı Ali Yazgan ise, "Soğukta geldik derecelerimizi kontrol ettik. Derece 3´e düşerken sebzemizi zirai dona vurdurmamak için son hızla mücadelemizi yapıyoruz. Sobalarımızı yaktık. Güneş çıkana kadar serada sıcaklık kontrol altında olacak. Acaba söndü mü, kömür takviyesi gerekiyor mu diye kontrol edeceğiz. Sabah güneş çıkınca normal hayatımıza devam edeceğiz" diye konuştu.


Dışarıda hava sıcaklığı gece yarısından sonra sıfır dereceye kadar düşerken, seralarda ise dereceyi yüksek tutma telaşı yaşandı.

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