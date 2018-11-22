Metruk binanın bodrum katına düşen köpeği itfaiye kurtardı

Mersin'in Gülnar ilçesinde bulunan bir metruk binanın bodrum katına düşen yavru köpeği, itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Gülnar merkezde bulunan bir metruk binanın önünde bulunan yavru köpeği, bölgede yaşayan 17 yaşındaki Aybike Alata isimli öğrenci fırsat buldukça besliyordu. Köpeği beslemeye son geldiğinde yerinde görmeyen Alata, bölgede köpeği aradı. Yapılan arama neticesinde köpeğin sesinin metruk binanın bodrum katından geldiğini tespit eden Alata, Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından yardım talep etti. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, bodrum katının girişinin kapalı olması nedeniyle iş makinesiyle yol açarak, köpeğe ulaştı.

Sağlıklı bir şekilde bulunduğu yerden kurtarılan köpek, kızın annesine teslim edildi.