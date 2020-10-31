MEÜ Denizcilik Fakültesi inşaatı 1,5 yılda tamamlanacak

MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, MDTO tarafından yapılarak üniversiteye hibe edilecek Denizcilik Fakültesi inşaatında oda yönetimi ile birlikte incelemelerde bulundu.

MEÜ'den yapılan açıklamaya göre, Mersin'in ve Türkiye'nin denizcilik alanında daha da etkin bir konuma gelmesi hedefiyle kurulan ve denizcilik alanında ihtiyaç duyulan kalifiye personelin yetiştiği Denizcilik Fakültesinin yeni binasının inşaatı devam ediyor. MDTO tarafından yapımı üstlenilerek MEÜ'ye hibe edilecek olan fakültenin inşaatının yaklaşık 1,5 yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, MDTO yetkilileri ile birlikte yapımına başlanan fakülte inşaatını gezerek incelemelerde bulundu. Ziyarette MDTO Meclis Başkanı Levent Dipçin ve Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Lokmanoğlu, MDTO meclis üyeleri ile MEÜ Genel Sekreteri İsa Değirmenci de yer aldı.

Rektör Çamsarı, incelemeleri sırasında yaptığı konuşmada, üniversite olarak denizcilik alanına büyük önem verdiklerini vurguladı. Üniversite-kent işbirliğinin somut bir örneği olan Denizcilik Fakültesi inşaatının MDTO tarafından hibe edilecek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Çamsarı, toplam 15 bin metrekarelik bir alanda nitelikli denizcilerin yetişmesi için her türlü imkanın yer alacağı Denizcilik Fakültesinin yapımının üstlenilmesi dolayısıyla MDTO yönetimine teşekkür etti.

MDTO Yönetim Kurulu Başkanı Lokmanoğlu da kente ve üniversiteye böyle bir eser kazandırmanın kendileri açısından bir sorumluluk olduğunu, daha önce olduğu gibi bundan sonra da denizcilik eğitimini desteklemeye devam edeceklerini söyledi. Üniversitenin tahsis ettiği alanda yapım aşamasına başlanan proje sürecinde işbirliği ve katkıları dolayısıyla Rektör Çamsarı'ya teşekkür eden Lokmanoğlu, Denizcilik Fakültesinin nice başarılı deniz insanını sektöre kazandırmasını diledi.

Heyet daha sonra firma yetkililerinden binanın özellikleri ve yapım süreci ile ilgili bilgi aldı.