MEÜ Hemşirelik Fakültesi, Eğitici Eğitimi Semineri düzenledi

Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezinde düzenlenen ve iki gün süren seminere, Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayda Çelebioğlu ile Hemşirelik Fakültesi ve İçel Sağlık Yüksekokulu öğretim elemanları katıldı.

Seminerde, MEÜ Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Devrim Alıcı, güvenirlik ve geçerlik çerçevesinde hemşirelik eğitiminde öğrenci başarısının ölçülmesinde kullanılabilecek araç ve yöntemleri örneklerle anlattı.

Eğitim sonunda, Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çelebioğlu tarafından Doç. Dr. Alıcı'ya teşekkür belgesi takdim edildi.