MEÜ Hemşirelik Fakültesi öğrencileri, ülkenin dört bir yanında halkı bilgilendiriyor

MERSİN (İHA) – Mersin Üniversitesi (MEÜ) Hemşirelik Fakültesi öğrencileri, Türkiye'nin dört yanında sahaya inerek, halkı toplum sağlığı konusunda bilgilendirmeye devam ediyor.

MEÜ'den yapılan açıklamaya göre, Hemşirelik Fakültesi 4. sınıf öğrencileri; Dr. Öğr. Üyesi Emine Öncü ve Dr. Öğr. Üyesi Sümbüle Köksoy Vayısoğlu sorumluluğunda, Arş. Gör. Ezgi Önen Efecan ve Arş. Gör. Yasemin Güven rehberliğinde, pandemi döneminde toplum sağlığını korumaya yönelik uygulamalarını sürdürüyor.

Öğrenciler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2023 yılına kadar yaygınlaştırmayı hedeflediği “Sıfır Atık” uygulamasına destek sağlamak, Covid-19 pandemi döneminde tek kullanımlık maske, eldiven gibi kişisel hijyen malzeme atıklarının yönetiminde ortaya çıkabilecek olumsuzlukların önüne geçmek ve artan plastik kullanımına dikkat çekmek amacıyla çeşitli etkinliklere imza attılar.

Batman, Mersin, Mardin, Hatay, Adana, Balıkesir, Şırnak ve İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin pek çok farklı şehrinde iş yerleri, otobüs durakları, sahiller, parklar ve bahçeler gibi vatandaşların sıkılıkla bulundukları mekanlarda vatandaşlara plastik kullanımının insan sağlığı ve doğa üzerindeki etkileriyle pandemi döneminde kullanılan maskelerin sağlığa zararsız biçimde uzaklaştırılmasına ilişkin yüz yüze ve online eğitimler gerçekleştiren öğrenciler, bilgilendirme çalışmaları yaptılar.