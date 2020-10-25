MEÜ İslami İlimler Fakültesi açılış töreni gerçekleştirildi

Dr. Mehmet Görmez'in katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Online düzenlenen akademik yıl açılış törenine MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Baykan, Mersin Müftüsü Dr. Şaban Kondi ile akademik personel ve öğrenciler katıldı. Törende yaptığı konuşmasında, Mersin Üniversitesinin kurulduğu günden bu yana çok önemli hizmetleri kazandırmaya devam ettiğini ifade eden Vali Su, “Sadece bilimsel alanda değil aynı zamanda ilimizin ticari, ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda gelişmesi açısından da önemli projeleri gerçekleştiriyoruz. Bu anlamda da üniversitemiz; valiliğimiz, iş dünyası ve STK'larla birlikte çok ciddi çalışmalara imza atıyor” dedi.

Sözlerinin devamında İslami İlimler Fakültesinin de Mersin'e çok önemli bir değer kattığını belirten Vali Su, tüm öğrencilere akademik yılda başarılar dileyerek, akademik yılın hayırlı olmasını temenni etti.

Konuşmaların ardından program, İslam Düşünce Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez tarafından öğrencilere açılış dersi verilmesiyle devam etti.