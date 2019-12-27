MEÜ İslami İlimler Fakültesinin 3'üncü kuruluş yılı etkinlikle kutlandı

MERSİN (İHA) – Mersin Üniversitesi (MEÜ) İslami İlimler Fakültesinin 3'üncü kuruluş yıl dönümü, düzenlenen etkinlikle kutlandı. Etkinliğe, Hz. Mevlana'nın 22'nci kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru da katılarak, “Hz. Mevlana'da Edep” konulu konferans verdi.

İslami İlimler Fakültesi tarafından Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezinde düzenlenen kutlama etkinliğinde, katılımcılara aşure ikram edildi. Etkinliğe, AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Baykan, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, İl Müftüsü Şaban Kondi ve Mersin Mevlana Kültür ve Sanat Derneği Onursal Başkanı Ahmet Coşar da katıldı.

“Tam teşekküllü fakülte yapılması için elimizden geleni yapacağız”

Öğretim görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirilmesinin ardından bir konuşma yapan Rektör Çamsarı, İslami İlimler Fakültesi kurulalı 3 sene olduğunu belirterek, “Bunun altında çok büyük emekler var. Bundan sonra da aynı emeklerle 5 bin metre kompleksi ve kapalı alanıyla akademik, idari personel ve öğrencilerimizin kullanacağı bölgenin yapılması için elimizden geleni yapıp, tam teşekküllü, fark oluşturan güzel bir fakülteye kavuşmak istiyoruz. Hocalarımız kendine has bir eğitim yöntemiyle bu kısa sürede çok büyük atılımlar yaptılar. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Yeni eğitim-öğretim modeli için patent başvurusunda bulunuldu”

İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Baykan ise Türkiye'de yüksek din eğitiminin başlangıcından bu yana bir asrı aşkın bir süre geçtiğini söyledi. Baykan, “Fakültemiz yeni bir eğitim-öğretim modeli, yeni bir dil eğitimi modeli ile sınavlarda sınırlama bulunmadan mesleki ve sosyal gelişimi destekleyici süreç içerisinde ölçme ve değerlendirmeyi uygulamaktadır. Çalışmalarımız Rektörlüğümüzün yönlendirmeleriyle bilimsel araştırmanın konusu haline getirilmiş ve patent başvurusunda bulunulmuştur” diye konuştu.

Mevlana Kültür ve Sanat Derneği sanatçıları tarafından müzik dinletisi gerçekleştirilmesinin ardından Hz. Mevlana'nın 22'nci kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru, 'Hz. Mevlana'da Edep' konulu konferans verdi. Konferansta, Hz. Mevlana'nın güzel ahlakı, ahlak anlayışı, yaşantısı ve sözleri ele alındı.

Konferansın ardından Rektör Çamsarı tarafından Esin Çelebi Bayru'ya plaket takdim edildi.